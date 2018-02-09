FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 738

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sterva:

Ренат каким торговым плечем торгуешь?

разницы нет

размер лота = депозит * риск(в%) / (плечо * маржаЗа1лот)

вместо депозита можно и средства, кто как

по такой формуле лот будет всегда посчитан как на плече 1к100
 
Renat Akhtyamov:

разницы нет

размер лота = депозит * риск(в%) / (плечо * маржаЗа1лот)

вместо депозита можно и средства, кто как

по такой формуле лот будет всегда посчитан как на плече 1к100

Конечно нет, так каким?

 
sterva:

Конечно нет, так каким?

100
 
Renat Akhtyamov:

Чо то не спокойно на душе вдруг стало.....

Илья, у тебя счас какой прогноз по евро - вверх/вниз?

У меня вроде как вверха, но чо то больно уж далеко, выше 18..

Я же писал тут )))

 
Darirunu:

Я же писал тут )))

до куда пойдем? //если не обломают вообще...
 
Renat Akhtyamov:
до куда пойдем? //если не обломают вообще...

1.1920-40

 
Renat Akhtyamov:
до куда пойдем? //если не обломают вообще...

на счет обломать врядли .а вот потянуть резину еще в полне скажем до конца недели.Но в таком случае тогда и 1,2130-50 можно увидеть ...

 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page185#comment_4104533

не верил... 0,01


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.02.17
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Пробили уровень 1750, сейчас только наверх)))

 

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индекс Евры:


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