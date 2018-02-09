FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 738
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Ренат каким торговым плечем торгуешь?
разницы нет
размер лота = депозит * риск(в%) / (плечо * маржаЗа1лот)
вместо депозита можно и средства, кто какпо такой формуле лот будет всегда посчитан как на плече 1к100
разницы нет
размер лота = депозит * риск(в%) / (плечо * маржаЗа1лот)
вместо депозита можно и средства, кто какпо такой формуле лот будет всегда посчитан как на плече 1к100
Конечно нет, так каким?
Конечно нет, так каким?
Чо то не спокойно на душе вдруг стало.....
Илья, у тебя счас какой прогноз по евро - вверх/вниз?У меня вроде как вверха, но чо то больно уж далеко, выше 18..
Я же писал тут )))
Я же писал тут )))
до куда пойдем? //если не обломают вообще...
1.1920-40
до куда пойдем? //если не обломают вообще...
на счет обломать врядли .а вот потянуть резину еще в полне скажем до конца недели.Но в таком случае тогда и 1,2130-50 можно увидеть ...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page185#comment_4104533
не верил... 0,01
Пробили уровень 1750, сейчас только наверх)))
Индекс Бака:
индекс Евры: