FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 740

Новый комментарий
 

до 1.13 еще не долетели

 

низа у бакса:

верха те же

на фомках

 

Евра перед новостями:


 
Lesorub:

Евра перед новостями:

красного прямоугольника уже и не будет скорее всего, а цель на фигуру выше зеленого

так видится, понаблюдаем...

 
Renat Akhtyamov:

красного прямоугольника уже и не будет скорее всего, а цель на фигуру выше зеленого

так видится, понаблюдаем...

Цели в низу !

 

Все, бакс свое забрал на седня, даже выбежал из дневного диапазона.

Смотрите пары, что с баксом. Вкусняшек много!!!

 
Lesorub:

Все, бакс свое забрал на седня, даже выбежал из дневного диапазона.

Смотрите пары, что с баксом. Вкусняшек много!!!

ммм

дык и ева тоже не подводит

у меня лично до тейков пока как до Китая...
 

Интересно нефть запасы упали, нефть падает)

 
Lesorub:

Все, бакс свое забрал на седня, даже выбежал из дневного диапазона.

Смотрите пары, что с баксом. Вкусняшек много!!!


Это демо счет, не удивляться лоту.
 
Aleksandr Yakovlev:

Это демо счет, не удивляться лоту.

Мне вообще по барабану...       


1...733734735736737738739740741742743744745746747...878
Новый комментарий