FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 740
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до 1.13 еще не долетели
низа у бакса:
верха те же
на фомках
Евра перед новостями:
Евра перед новостями:
красного прямоугольника уже и не будет скорее всего, а цель на фигуру выше зеленого
так видится, понаблюдаем...
красного прямоугольника уже и не будет скорее всего, а цель на фигуру выше зеленого
так видится, понаблюдаем...
Цели в низу !
Все, бакс свое забрал на седня, даже выбежал из дневного диапазона.
Смотрите пары, что с баксом. Вкусняшек много!!!
Все, бакс свое забрал на седня, даже выбежал из дневного диапазона.
Смотрите пары, что с баксом. Вкусняшек много!!!
ммм
дык и ева тоже не подводиту меня лично до тейков пока как до Китая...
Интересно нефть запасы упали, нефть падает)
Все, бакс свое забрал на седня, даже выбежал из дневного диапазона.
Смотрите пары, что с баксом. Вкусняшек много!!!
Это демо счет, не удивляться лоту.
Это демо счет, не удивляться лоту.
Мне вообще по барабану...