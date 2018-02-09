FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 828

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Выходные на носу, а я с отката еще войду:                           280 пунктов на базе           


 

Киви тоже задолбал..., еще 214 ...


 
Lesorub:

Киви тоже задолбал..., еще 214 ...

Капец форе....

Евру успел прикрыть до ГЭПа?

 
Renat Akhtyamov:

Капец форе....

Евру успел прикрыть до ГЭПа?

Я ее не торгую сейчас. Но цель без изменений...
 
Lesorub:
Я ее не торгую сейчас. Но цель без изменений...
У тебя сделки индюк рисует, не пойму чо та?
 
Renat Akhtyamov:
У тебя сделки индюк рисует, не пойму чо та?
Ты совсем запрограммировался.... Скрипт выводит инфу по закрытым позам.
 
Lesorub:
Ты совсем запрограммировался.... Скрипт выводит инфу по закрытым позам.
Ну пусть не индюк, а скрипт, сразу видно.
 
Renat Akhtyamov:
Ну пусть не индюк, а скрипт, сразу видно.
Ну, а в чем вопрос?
 
Lesorub:
Ну, а в чем вопрос?
Ты ж ответил уже.
 

Скучные Вы!

Раньше только Стренж с Ишимом по 4 страницы в день делали.


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