FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 828
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Выходные на носу, а я с отката еще войду: 280 пунктов на базе
Киви тоже задолбал..., еще 214 ...
Киви тоже задолбал..., еще 214 ...
Капец форе....
Евру успел прикрыть до ГЭПа?
Капец форе....
Евру успел прикрыть до ГЭПа?
Я ее не торгую сейчас. Но цель без изменений...
У тебя сделки индюк рисует, не пойму чо та?
Ты совсем запрограммировался.... Скрипт выводит инфу по закрытым позам.
Ну пусть не индюк, а скрипт, сразу видно.
Ну, а в чем вопрос?
Скучные Вы!
Раньше только Стренж с Ишимом по 4 страницы в день делали.