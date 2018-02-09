FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 700

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sterva:

Думаете будет более серьезный перехай? Почему цель на желтой?


Чисто мое мнение, не более.
 
 
Aleksandr Yakovlev:

Чисто мое мнение, не более.

Это не уровень, это выброс тени. Уровни на объёмах, а именно на телах(на скоплении тел)

 
Vitaly Muzichenko:

Это не уровень, это выброс тени. Уровни на объёмах, а именно на телах(на скоплении тел)


Смотрим на 4 часовик, три точных удара и два ложных пробоя. Чем вам не уровень и и к тому же есть объем.
 

Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....

Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!

1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?

лишь бы аск и бид не поменялись местами...

уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...

А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:


 
Renat Akhtyamov:

1890, поехали..., возможно без откатов

если двинет вниз, значит дура )))

мне нравится  твой адреналин)

 

Возможно, но у меня все предпосылки вниз еще.

 
Renat Akhtyamov:

Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....

Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!

1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?

лишь бы аск и бид не поменялись местами...

уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...

А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:


 у тебя свалит- у  меня появится)

Спасибо за фотку)

 
Aleksandr Yakovlev:

Возможно, но у меня все предпосылки вниз еще.


до 1,1700/1,1670 расклады )
 
tuma_news:

 у тебя свалит- у  меня появится)

Спасибо за фотку)


Для тебя всегда пожалуйста )))

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