FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 700
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Думаете будет более серьезный перехай? Почему цель на желтой?
Чисто мое мнение, не более.
Чисто мое мнение, не более.
Это не уровень, это выброс тени. Уровни на объёмах, а именно на телах(на скоплении тел)
Это не уровень, это выброс тени. Уровни на объёмах, а именно на телах(на скоплении тел)
Смотрим на 4 часовик, три точных удара и два ложных пробоя. Чем вам не уровень и и к тому же есть объем.
Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....
Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!
1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?
лишь бы аск и бид не поменялись местами...
уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...
А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:
1890, поехали..., возможно без откатов
если двинет вниз, значит дура )))
мне нравится твой адреналин)
Возможно, но у меня все предпосылки вниз еще.
Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....
Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!
1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?
лишь бы аск и бид не поменялись местами...
уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...
А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:
у тебя свалит- у меня появится)
Спасибо за фотку)
Возможно, но у меня все предпосылки вниз еще.
у тебя свалит- у меня появится)
Спасибо за фотку)
Для тебя всегда пожалуйста )))