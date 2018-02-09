FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 227
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stervoza
Бред.
Никак, только логин новый.(
вышел ДБ за пятницу, накинул колопуты:
лиловый...
своп не попутный, зато перспективненько:
че там случилось, в Гонконге?
КУКЛ остопил узкоглазых ?
че там случилось, в Гонконге?
КУКЛ остопил узкоглазых...
Просто достали. Кукл не может жить без денег так долго.
Неделя будет феерической.
)
вышел ДБ за пятницу, накинул колопуты:
Приветик!
А в итоге то чего выходит?
Уровни есть , а покупать/продавать откуда ?
Что делать в понедельник?
Спасибо!
Просто достали. Кукл не может жить без денег так долго.
Неделя будет феерической.
)
Рена)
прогноз давай )
Спасибо!
Приветик!
А в итоге то чего выходит?
Уровни есть , а покупать/продавать откуда ?
Что делать в понедельник?
Спасибо!
Не знаете, что делать в понедельник?
Досадно...
Отдыхать!!!
Приветик!
А в итоге то чего выходит?
Уровни есть , а покупать/продавать откуда ?
ДЦ мыслю больше не генерирует?
нам не жаль...,продают