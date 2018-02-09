FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 227

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Vadens:
stervoza

Бред.

Никак, только логин новый.( 

 
Отработал интрадей на фунте. На понедельник остаюсь в обнимку с ауди.
 

вышел ДБ за пятницу, накинул колопуты:


 

лиловый...

своп не попутный, зато перспективненько:


 

че там случилось, в Гонконге?

КУКЛ остопил узкоглазых ?

 
Lesorub:

че там случилось, в Гонконге?

КУКЛ остопил узкоглазых...

Просто достали. Кукл не может жить без денег так долго.

Неделя будет феерической.

)

 
Lesorub:

вышел ДБ за пятницу, накинул колопуты:


Приветик!

А в  итоге то  чего   выходит?

Уровни есть , а покупать/продавать откуда ?

Что делать в понедельник?

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

Просто достали. Кукл не может жить без денег так долго.

Неделя будет феерической.

)

Рена)

прогноз давай )

Спасибо!

 
tuma_news:

Приветик!

А в  итоге то  чего   выходит?

Уровни есть , а покупать/продавать откуда ?

Что делать в понедельник?

Спасибо!

Не знаете, что делать в понедельник?

Досадно...

Отдыхать!!!

 
tuma_news:

Приветик!

А в  итоге то  чего   выходит?

Уровни есть , а покупать/продавать откуда ?


ДЦ мыслю больше не генерирует?

нам не жаль...,продают

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