FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 515
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Господа)
Я что-то запутался)
Есть цена 1,16608
Какая будет цена ,если угол изменится изменится на 22 % ???
22 % нужно делить на 100 ?
Спасибо!
На 22 градуса имеешь ввиду?
Ну и за какое время - тоже важно.
Прикинь, под углом в 22 градуса проходим 10 лет и 1 день, цена (цель) же разная получится
Может быть утопия - через углы прогнозировать?
А если имеешь ввиду что увеличится на 22%, то умножь цену на 1.22 и всё.
На 22 градуса имеешь ввиду?
Ну и за какое время - тоже важно.
Прикинь, под углом в 22 градуса проходим 10 лет и 1 день, цена (цель) же разная получится
Может быть утопия - через углы прогнозировать?
А если имеешь ввиду что увеличится на 22%, то умножь цену на 1.22 и всё.
22 % от цены ( 1,16608) или угла 90 градусов.
То есть, получается 1,4225 цена Евро /юсд ?
22 % от цены ( 1,16608) или угла 90 градусов.
То есть, получается 1,4225 цена Евро /юсд ?
Сколько здесь градусов наклон?
А здесь?
Так а где-же правильно, кому верить?
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page509
и не даром терзали:
22 % от цены ( 1,16608) или угла 90 градусов.
То есть, получается 1,4225 цена Евро /юсд ?
ок. Смотрим на твою картинко
выбирай любое полученное значение:
угол один и тот же, цены уже разные.
То есть под каким углом прёт цена определить можно (угол наклона трендовой зеленой линии), а числовое значение (высота синей, красной и оранженвой линии) - одной цифрой не обозначить (разные, как не старайся).
А может кто преобразовать этот индюк в офиц формат mg4 ex4?
Покатушки через 20 минут?
Долг 1.3160 верхний...
1.3354 самый верхний
1.2847 нижний с дневок
По Евре верхняя засада 1.1724 ...
Вынос медведов на вечерних новостях?
Затем 1.1519 и 1.1387
По Евре верхняя засада 1.1724 ...
Вынос медведов на вечерних новостях?
Затем 1.1519 и 1.1387
Давно пора, с 1,04 продаю...
Не напряжно, просто неприятно
Давно пора, с 1,04 продаю...
А если рванут за верхними долгами?