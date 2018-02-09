FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 515

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tuma_news:

Господа)

Я что-то  запутался)

Есть цена 1,16608

Какая будет цена ,если угол изменится изменится на 22 %  ???

22 % нужно делить на 100 ?


Спасибо!

На 22 градуса имеешь ввиду?

Ну и за какое время - тоже важно.

Прикинь, под углом в 22 градуса проходим 10 лет и 1 день, цена (цель) же разная получится

Может быть утопия - через углы прогнозировать?

А если имеешь ввиду что увеличится на 22%, то умножь цену на 1.22 и всё.

 
Renat Akhtyamov:

На 22 градуса имеешь ввиду?

Ну и за какое время - тоже важно.

Прикинь, под углом в 22 градуса проходим 10 лет и 1 день, цена (цель) же разная получится

Может быть утопия - через углы прогнозировать?

А если имеешь ввиду что увеличится на 22%, то умножь цену на 1.22 и всё.

22 % от цены ( 1,16608)  или угла 90 градусов.

То есть, получается 1,4225 цена Евро /юсд  ?

 
tuma_news:

22 % от цены ( 1,16608)  или угла 90 градусов.

То есть, получается 1,4225 цена Евро /юсд  ?

Сколько здесь градусов наклон?


А здесь?


Так а где-же правильно, кому верить?

 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page509

 и не даром терзали:


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.07.20
  • www.mql5.com
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tuma_news:

22 % от цены ( 1,16608)  или угла 90 градусов.

То есть, получается 1,4225 цена Евро /юсд  ?

ок. Смотрим на твою картинко

выбирай любое полученное значение:

угол один и тот же, цены уже разные.

То есть под каким углом прёт цена определить можно (угол наклона трендовой зеленой линии), а числовое значение (высота синей, красной и оранженвой линии) - одной цифрой не обозначить (разные, как не старайся).

 

А может кто преобразовать этот индюк в офиц формат mg4 ex4?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                               КВАНТОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНЫ      |
//|                              ИСПОЛЬЗОВАТЬ от 1мс до  M1          |
//|                             КАЧЕСТВО ПРЕДСКАЗАННОЙ ЦЕНЫ 99%      |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "ЛАБАРАТОРИЯ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8

extern int T=4444;
extern int shift=0;
extern bool showprofit=true;
extern bool alert=false;
..................................
Спасибо!)
 

Покатушки через 20 минут?

Долг 1.3160 верхний...

          1.3354 самый верхний

          1.2847 нижний с дневок

 

По Евре верхняя засада 1.1724 ...

Вынос медведов на вечерних новостях?


Затем 1.1519  и 1.1387  


 
Lesorub:

По Евре верхняя засада 1.1724 ...

Вынос медведов на вечерних новостях?

Затем 1.1519  и 1.1387   

Давно пора, с 1,04 продаю...

Не напряжно, просто неприятно



 
Renat Akhtyamov:
Давно пора, с 1,04 продаю...

А если рванут за верхними долгами?   



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