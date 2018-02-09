FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 577

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Lesorub:

1.3442 нужно снять стопы ...

См. Картинку два столба ограничение роста... ,он возможен но силы мало с каждым обновлением макса всё тяжелее и тяжелее пробивать... .

 
Профиль продавца: новый комментарий к профилю продавца 'Thundervolf'
 
just second
 
 
scott83113:

我沒有改變設置，但是 why there is no SL??? 

Need logs, sets, and detailed report. 
 
 

По высланному Техническому Заданию я делаю прототип.

Если Вам подходит, заключаем договор и я заканчиваю проект 

(сначала делаю и показываю, потом контракт)

 

Примеры моих советников:

1. Советник используюший линии регрессии нескольких  периодов (3, 5, 15, 30, 60, 90 и 120 минут).

Можно визуализировать любые линии регрессии.

Табло, меню, дополнительное панель.

Второй столбец в табло – расчетная прибыль в pips.

Третий столбец – расчетная прибыль в $ для конкретного объема лота.

Меню и/или  панель можно скрывать.

Табло можно переносить в любую точку.

 

2.  Советник  используюший 3 индикатора

 

3.  Арбитраж.

На снимке  11 торговых брокеров.

Одна валютная пара, один период.

10 брокеров  поставляют свои котировки и спред  в сервер на RoboForex.

На сервере происводится анализ последних  и оттуда поступают указания на проведение

операций на нужной площадке.                                   

Связь через UDP протокол (сокеты UDP).

 
Hey there, sorry, missed your message. I have similar performance as author's signals (on ICMarkets server 10). Why dont you join the Whatsapp group, people debate it there with results, etc., you can check your self from larger audience.
 
 
satorifx:

Что вы имеете ввиду под автоматической правкой? Можно пример?

Готовый пример есть только под MT5

https://www.mql5.com/ru/code/19003


ЗЫ Имеется (опять же под MT5) более простой пример, но выглядящий несколько нагляднее. Возможно, завтра модератор одобрит его публикацию в кодобазу.

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