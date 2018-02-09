FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 134

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sibirqk:
Во вторник-среду нефть по бренту,  похоже в 60$ постукает на дифирамбах по выполнению соглашения опек-не-опек, ну а рубль на неделе похоже к 56.50 сходит, а уж после этого обратно к 60, КМК.    
Есть такое дело , спасибо 
 
Renat Akhtyamov:

Всё что до Н4 - в одну сторону, выше - в другую...

Вот вам интрадей и остальное.

Movlat Baghiyev:
все что не в эту в другую,а то что не в ту в эту ..

Благодарствую! Запишу ещё одно правило в Граблеведение

Например из старого:

 Маржин-колл — потеря сознания от удара граблями.

 Индикаторы — специальные очки,позволяющие в полумраке отыскивать грабли, которые плохо лежат.

Теория Эллиотта — правило,которое гласит,что после пяти сильных ударов граблями следуют три удара послабее.
 

Что бездельничаете?

На Инсте типа биткоином торгуют ежедневно и круглосуточно...

 
Lesorub:

Что бездельничаете?

На Инсте типа биткоином торгуют ежедневно и круглосуточно...

каким героином?

)

 
Lesorub:

99.99 % - ным...


Не думал ,что увлекаешься суррогатами ,я по началу торговал битком ,пока он 200 не стал стоить 
 
Server Muradasilov:
Не думал ,что увлекаешься суррогатами ,я по началу торговал битком ,пока он 200 не стал стоить 

да не...

просто хотел погонять на демке, там котиры идут, а торговля чет запрещена

что такое может быть?

а поддержка седня в сауне...


 
Lesorub:

да не...

просто хотел погонять на демке, там котиры идут, а торговля чет запрещена

что такое может быть?

а поддержка седня в сауне...


У некоторых брокеров инструмент есть,и котиры идут ,а торговля запрещена - тестируют 

Если на реале дают торговать,а на демо нет  то тут только через тех поддержку ...

А вообще интересно ,как твой подход к валютам ,будет работать на битке  

 

По началу ,когда брокеры ввели инструмент биткоин в торговлю ,пару умельцев с этого форума,довольно прилично заработали ( не буду показывать пальцем) 

А  Решетов умудрился двинуть цену на биток , Вбросом дезинформации в массы ...

 
Renat Akhtyamov:

Ну и поменяются разом и байки и селлки. У них будет один цвет.

Что Вы мне прописные истины из букваря рассказываете?

)

Вернитесь на прошлую страничку и возьмите программулю (выложил), которая сделает всё красиво)

А Сергей мне лапшу на уши навешал и будь здоров)

Renat, перед тем как человека в чём то обвинять научись правильно скрины смотреть и видеть то, что там есть в реале.

А не то что тебе кажется!!!

Если я тебя правильно понял ты уровни тейк профита(красный цвет) принял за продажные сделки?

А если сомневаешься, что сделка одним цветом, а тейк профит другим значит даже не знаю что сказать.
 
Lesorub:

Тума, давай, разбанивайся, твой демоинсайд с прошлой недели отработал:


Я такие моменты в обще на заметке держу: всегда демо терминалы включены.

Так как раз 12 точно такие якобы глюки появлялись(на акциях тоже), и приходили к этим целям.

Может это совпадения, но мне раза три очень под фартило на этом.
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