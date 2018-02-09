FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 134
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Во вторник-среду нефть по бренту, похоже в 60$ постукает на дифирамбах по выполнению соглашения опек-не-опек, ну а рубль на неделе похоже к 56.50 сходит, а уж после этого обратно к 60, КМК.
Всё что до Н4 - в одну сторону, выше - в другую...
Вот вам интрадей и остальное.
все что не в эту в другую,а то что не в ту в эту ..
Благодарствую! Запишу ещё одно правило в Граблеведение
Например из старого:
Маржин-колл — потеря сознания от удара граблями.
Индикаторы — специальные очки,позволяющие в полумраке отыскивать грабли, которые плохо лежат.Теория Эллиотта — правило,которое гласит,что после пяти сильных ударов граблями следуют три удара послабее.
Что бездельничаете?
На Инсте типа биткоином торгуют ежедневно и круглосуточно...
Что бездельничаете?
На Инсте типа биткоином торгуют ежедневно и круглосуточно...
каким героином?
)
99.99 % - ным...
Не думал ,что увлекаешься суррогатами ,я по началу торговал битком ,пока он 200 не стал стоить
да не...
просто хотел погонять на демке, там котиры идут, а торговля чет запрещена
что такое может быть?
а поддержка седня в сауне...
да не...
просто хотел погонять на демке, там котиры идут, а торговля чет запрещена
что такое может быть?
а поддержка седня в сауне...
У некоторых брокеров инструмент есть,и котиры идут ,а торговля запрещена - тестируют
Если на реале дают торговать,а на демо нет то тут только через тех поддержку ...
А вообще интересно ,как твой подход к валютам ,будет работать на битке
По началу ,когда брокеры ввели инструмент биткоин в торговлю ,пару умельцев с этого форума,довольно прилично заработали ( не буду показывать пальцем)
А Решетов умудрился двинуть цену на биток , Вбросом дезинформации в массы ...
Ну и поменяются разом и байки и селлки. У них будет один цвет.
Что Вы мне прописные истины из букваря рассказываете?
)
Вернитесь на прошлую страничку и возьмите программулю (выложил), которая сделает всё красиво)
А Сергей мне лапшу на уши навешал и будь здоров)
А не то что тебе кажется!!!
Если я тебя правильно понял ты уровни тейк профита(красный цвет) принял за продажные сделки?
А если сомневаешься, что сделка одним цветом, а тейк профит другим значит даже не знаю что сказать.
Тума, давай, разбанивайся, твой демоинсайд с прошлой недели отработал:
Так как раз 12 точно такие якобы глюки появлялись(на акциях тоже), и приходили к этим целям.
Может это совпадения, но мне раза три очень под фартило на этом.