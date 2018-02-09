FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 686

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nahdi:
прогнозить то будет кто? повеселите. или отчаливаю.
nahidi

Шучу я!

 
Vadens:
Ренка,ты так и не ответил,почему цена полгода движется в одну сторону,с откатами,с разной волантильностью,но движется? К объёму ОИ? Звёзды? Фибоначчи?
Нашел кого срашивать... хотя тут видать уже и некого...

Ответ: если звёзды зажигают значит это кому нибудь нужно. Ну или просто время пришло
 
nahdi:
прогнозить то будет кто? повеселите. или отчаливаю.

скатертью дорога

 
И верно - катитесь дальше. Хоть под откос... Делать тут нечего - как раньше, так и всегда. Ренка один остался - человек, тут отсутствующий... на каждой странице
 
nahdi:
прогнозить то будет кто? повеселите. или отчаливаю.

Погодь!) Прогнозили раньше, теперь ждём когда прибыль хорошая капнет)))


 
Dmitry Chepik:

Погодь!) Прогнозили раньше, теперь ждём когда прибыль хорошая капнет)))


Хорошая прибыль была у тех, кто на 1,04 купил и на 1,2 продал. Но и так сойдёт. Выходить где планируете?
 
nahdi:
Хорошая прибыль была у тех, кто на 1,04 купил и на 1,2 продал. Но и так сойдёт. Выходить где планируете?

1.1900 -1.2

 
Dmitry Chepik:

1.1900 -1.2

Во дела - даже посмеяться не над чем
 
Vadens:
Ренка,ты так и не ответил,почему цена полгода движется в одну сторону,с откатами,с разной волантильностью,но движется? К объёму ОИ? Звёзды? Фибоначчи?

Потому что денег у народа немерено ) - тренда касаемо

Народ регулярно платит, цирк работает - это уже про откаты

Я картинку для кого показывал?

Никто не додумался цифры в эксель затащить с неё и график спроса/предложения построить?

 
Проели ветку... что не удивительно. Прогнозы в параллельную переехали
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