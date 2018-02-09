FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 686
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прогнозить то будет кто? повеселите. или отчаливаю.
Шучу я!
Ренка,ты так и не ответил,почему цена полгода движется в одну сторону,с откатами,с разной волантильностью,но движется? К объёму ОИ? Звёзды? Фибоначчи?
Ответ: если звёзды зажигают значит это кому нибудь нужно. Ну или просто время пришло
прогнозить то будет кто? повеселите. или отчаливаю.
скатертью дорога
прогнозить то будет кто? повеселите. или отчаливаю.
Погодь!) Прогнозили раньше, теперь ждём когда прибыль хорошая капнет)))
Погодь!) Прогнозили раньше, теперь ждём когда прибыль хорошая капнет)))
Хорошая прибыль была у тех, кто на 1,04 купил и на 1,2 продал. Но и так сойдёт. Выходить где планируете?
1.1900 -1.2
1.1900 -1.2
Ренка,ты так и не ответил,почему цена полгода движется в одну сторону,с откатами,с разной волантильностью,но движется? К объёму ОИ? Звёзды? Фибоначчи?
Потому что денег у народа немерено ) - тренда касаемо
Народ регулярно платит, цирк работает - это уже про откаты
Я картинку для кого показывал?
Никто не додумался цифры в эксель затащить с неё и график спроса/предложения построить?