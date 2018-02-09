FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 26
Стренжер есть ещё где-то кроме голубо-розового форума?
дайте ссылки.
Спасибо!
В онлайне вижу только там на разных ветках опцев и объёмов.
отчеты СМЕ-шные он гуглит.
глухо там, как в танке. Всего лишь одна точка - точка составления отчета. Динамики нет...
А когда информация упущена из под контроля или еще хуже - усреднена, тогда не исключены ошибки теханализа.
А это основное, на чем форекс вытягивает бабосы с трейдера.
где ты этих уровней набрался?
хотя и примерно правильно...
на графике .
Кстати, сужение вверх идёт)
а верхнюю фиолетовую чо так некрасиво нарисовал? (с 5-го января начни её и по хаям)
кстати, не торгую я так, просто попутно заметил что такое работает, когда уже точно знал - куда цене идти.
про скайп не забудь, скинь.
В онлайне вижу только там на разных ветках опцев и объёмов.
что это значит?
Стренжер только на красном, тьфу, на синем форуме?
Или ещё на кластер-дельте форуме?
Спасибо!
Пожалуй,перейду и я на голу-розовый форум....Он мне как раз к лицу )
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
опциончиками интересуемся ? )
ну и как? Прогноз по евро есть?
Внутри дня или на неделю.
Спасибо.
На красном Стренжа читаю. По евро теже мысли 1,00 потом будет видно. Киви на месяц. Но не очень в этом прогнозе уверен.
продавашек много.
Пока их не скинем и не наберём покупашек- вниз не пойдём.
Предположу мощный рывок вверх.
Если когда-нибудь случится так, надеюсь, что про математические функции заговорит и меня позови, с удовольствием прохлопаю ему в ладошки.
