FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 26

Новый комментарий
 
tuma_news:

Стренжер есть ещё где-то кроме голубо-розового  форума?

дайте ссылки.

Спасибо!

В онлайне вижу только там на разных ветках опцев и объёмов.
 
Vadens:
В онлайне вижу только там на разных ветках опцев и объёмов.

отчеты СМЕ-шные он гуглит.

глухо там, как в танке. Всего лишь одна точка - точка составления отчета. Динамики нет...

А когда информация упущена из под контроля или еще хуже - усреднена, тогда не исключены ошибки теханализа.

А это основное, на чем форекс вытягивает бабосы с трейдера.

 
Renat Akhtyamov:

где ты этих уровней набрался?

хотя и примерно правильно...

на графике .

Кстати, сужение вверх идёт)

Спасибо!


 
tuma_news:

на графике .

Кстати, сужение вверх идёт)

Спасибо!

а верхнюю фиолетовую чо так некрасиво нарисовал? (с 5-го января начни её и по хаям)

кстати, не торгую я так, просто попутно заметил что такое работает, когда уже точно знал - куда цене идти.

про скайп не забудь, скинь.

 
Vadens:
В онлайне вижу только там на разных ветках опцев и объёмов.

что это значит?

Стренжер только на красном, тьфу,  на синем форуме?

Или ещё на кластер-дельте форуме?

Спасибо!


Пожалуй,перейду и я на голу-розовый форум....Он мне как раз к лицу )

Спасибо! Спасибо! Спасибо!

 
tuma_news:

опциончиками  интересуемся ? )

ну и как? Прогноз по евро есть?

Внутри дня  или  на неделю.

Спасибо.

На красном Стренжа читаю. По евро теже мысли 1,00 потом будет видно. Киви на месяц. Но не очень в этом прогнозе уверен. 
 
max325:
На красном Стренжа читаю. По евро теже мысли 1,00 потом будет видно. Киви на месяц. Но не очень в этом прогнозе уверен. 
спасибо!
 

продавашек много.

Пока их  не скинем и не наберём покупашек- вниз не пойдём.

Предположу  мощный рывок вверх.


 
  USD U.S. President Trump Speaks  
Попрыгаем или лучче на заборе семечки пощелкать?
Выступление президента США Дональда Трампа
Выступление президента США Дональда Трампа
  • ru.investing.com
Золото подорожало до 6-недельного максимума Investing.com — В четверг цены на золото поднялись до 6-недельных максимумов на ослаблении доллара США в результате неопределенности относительно действий ФРС по повышению процентной ...
 
tuma_news:

что это значит?

Стренжер только на красном, тьфу,  на синем форуме?

........

Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Если когда-нибудь случится так, надеюсь, что про математические функции заговорит и меня позови, с удовольствием прохлопаю ему в ладошки.

)

1...192021222324252627282930313233...878
Новый комментарий