FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 345
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вот ща например глаз говорит мне - евро до 0764 откат
почему не соединишь начала всех графиков?
Как нужно соединять?
Покажи пример.
Спасибо!
Хмм - странно. Вроде у тебя по картинке всё в ажуре. Как именно считаешь? Ну явно же где-то что-то не так!!! Только вот не могу понять что именно
Ребята)
Вам заняться нечем)
Вы изобрели ещё один торговый инструмент -индекс. Это тоже самое, что и валютная пара.
Индекс тоже нужно анализировать(прогнозировать), так же как и валютную пару))))) ))))
Сами по себе индексы не дают ответа на вопрос- "Что делать"
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.04.19 09:42
Ну ,то есть, движется подвал?
Евро/долл от 1,0735 и выше можно искать продажи.
Может быть протянут её до 1,0770.
Ребята)
Вам заняться нечем)
Вы изобрели ещё один торговый инструмент -индекс. Это тоже самое, что и валютная пара.
Индекс тоже нужно анализировать(прогнозировать), так же как и валютную пару))))) ))))
Сами по себе индексы не дают ответа на вопрос- "Что делать"
Как нужно соединять?
Покажи пример.
Спасибо!
в одной точке соединить графики. вначале недели. или вначале дня.
вот 2016 год. соединены вначале года. вверху япошка, внизу брит.видно что весь год япошка переливалась в брит.
стоимость валют постоянно переливается из одной в другую.
Ребята)
Вам заняться нечем)
Вы изобрели ещё один торговый инструмент -индекс. Это тоже самое, что и валютная пара.
Индекс тоже нужно анализировать(прогнозировать), так же как и валютную пару))))) ))))
Сами по себе индексы не дают ответа на вопрос- "Что делать"
в одной точке соединить графики. вначале недели. или вначале дня.
........
зачем??? индюк вообще не нужен по сути, я же писал в чем смысл.
яйца курицу...
Что то не спокойно мне......
Обратите внимание на выделенное:
"
Уважаемый клиент!
23 апреля 2017 г. пройдет первый тур президентских выборов во Франции. В связи с ожидаемой волатильностью рынка в этот период мы изменим наши торговые условия.
Изменения вступят в силу в пятницу, 21 апреля, за два часа до закрытия рынка и закончат действовать в понедельник, 24 апреля, через два часа после открытия рынка. В указанный период маржинальные требования для новых открытых позиций будут рассчитываться с максимальным кредитным плечом 1:100, чтобы защитить наших клиентов от возможной паники на рынке, связанной с выборами.
"
зачем??? индюк вообще не нужен по сути, я же писал в чем смысл.
яйца курицу...
в одной точке соединить графики. вначале недели. или вначале дня.
вот 2016 год. соединены вначале недели. вверху япошка, внизу брит.видно что весь год япошка переливалась в брит.
стоимость валют постоянно переливается из одной в другую.
если ты анализируешь пару - тебе нужно анализировать две валюты. а тут ты анализируешь только одну.