FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 345

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mmmoguschiy-new:
вот ща например глаз говорит мне - евро до 0764 откат
неа) ещё ниже )
 
Сергей:

почему не соединишь начала всех графиков?

Как нужно соединять?

Покажи пример.

Спасибо!

 
mmmoguschiy-new:

Хмм - странно. Вроде у тебя по картинке всё в ажуре. Как именно считаешь? Ну явно же где-то что-то не так!!! Только вот не могу понять что именно





Ребята)

Вам заняться нечем)

Вы изобрели ещё один торговый инструмент -индекс. Это тоже  самое, что и валютная пара.

Индекс тоже нужно анализировать(прогнозировать), так же как и валютную пару))))) ))))

Сами по себе индексы не дают ответа на вопрос- "Что делать"

 
tuma_news:

Ребята)

Вам заняться нечем)

Вы изобрели ещё один торговый инструмент -индекс. Это тоже  самое, что и валютная пара.

Индекс тоже нужно анализировать(прогнозировать), так же как и валютную пару))))) ))))

Сами по себе индексы не дают ответа на вопрос- "Что делать"

Тума, индекс евро и индекс доллара, не есть валютная пара евро делить на бакс
 
tuma_news:

Как нужно соединять?

Покажи пример.

Спасибо!

в одной точке соединить графики. вначале недели. или вначале дня.
вот 2016 год. соединены вначале года. вверху япошка, внизу брит.видно что весь год япошка переливалась в брит.
стоимость валют постоянно переливается из одной в другую.


tuma_news:

Ребята)

Вам заняться нечем)

Вы изобрели ещё один торговый инструмент -индекс. Это тоже  самое, что и валютная пара.

Индекс тоже нужно анализировать(прогнозировать), так же как и валютную пару))))) ))))

Сами по себе индексы не дают ответа на вопрос- "Что делать"

если ты анализируешь пару - тебе нужно анализировать две валюты. а тут ты анализируешь только одну.
 
Сергей:
в одной точке соединить графики. вначале недели. или вначале дня.
........

зачем??? индюк вообще не нужен по сути, я же писал в чем смысл.

яйца курицу...

 

Что то не спокойно мне......

Обратите внимание на выделенное:

"

Уважаемый клиент!

 

23 апреля 2017 г. пройдет первый тур президентских выборов во Франции. В связи с ожидаемой волатильностью рынка в этот период мы изменим наши торговые условия.

 

Изменения вступят в силу в пятницу, 21 апреля, за два часа до закрытия рынка и закончат действовать в понедельник, 24 апреля, через два часа после открытия рынка. В указанный период маржинальные требования для новых открытых позиций будут рассчитываться с максимальным кредитным плечом 1:100, чтобы защитить наших клиентов от возможной паники на рынке, связанной с выборами.

"

 
Renat Akhtyamov:

зачем??? индюк вообще не нужен по сути, я же писал в чем смысл.

яйца курицу...

яйцо ты, у тебя же все графики на разных уровнях. ты даже не знаешь как они движутся друг относительно друга.
 
Сергей:
в одной точке соединить графики. вначале недели. или вначале дня.
вот 2016 год. соединены вначале недели. вверху япошка, внизу брит.видно что весь год япошка переливалась в брит.
стоимость валют постоянно переливается из одной в другую.

если ты анализируешь пару - тебе нужно анализировать две валюты. а тут ты анализируешь только одну.
я таких фишек написал мульон.... То что я показал не есть то что показали Вы.
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