FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 245

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по опционом данных у меня еще нет  .... т скучно ‌

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Server Muradasilov:
Ходить вокруг да около
Значение выражения и примеры употребления

Ходить вокруг [кругом] да около - (Разг.) (Употребляется при подлежащем со значением лица.) Иногда употребляется «крутить [петлять] вокруг да около». Говорить обиняком,  намеками,  уклоняясь от сути дела. 

Мне  интересно было бы послушать интерпретацию   торговли кто выдумал ( три вороны, Почтовый голубь,Толчок,Висельник,Три белых солдата,Завеса из темных облаков ,Прячущаяся ласточка,Особая впадина «три реки»,Две взлетевшие вороны,Брошенный младенец)

‌В каком месте сидел этот  трейдер что имел место выдумать такие глюки‌....  

Вороны   у нас только на кладбище‌ и  на свалке .... не могу привязать логику

 
Alexander Antoshkin:

по опционом данных у меня еще нет  .... т скучно ‌

Я тоже считаю, что пойдёт вверх, отмечено местами, где стоит присмотреться к покупкам. Вообще этот год будет бычий. 

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Artem Zviriaka:

Я тоже считаю, что пойдёт вверх, отмечено местами, где стоит присмотреться к покупкам. Вообще этот год будет бычий. 

пока схожу за долгами  ... а дальше видно будет

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tuma_news:


Опять  кто то так уверен что пойдем к верху , что передвинул границу нижнего  баланса опциона в верх на 700п от пятницы

 
Не пора евро продавать?
 
Ksen666:
Не пора евро продавать?
а почему не покупать?  
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Гороскоп утверждает ))))Лучше не отдавать долги в понедельник, начало недели является очень перегруженным и сложным периодом))

 

1.0638, ах, ах, ах...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page239

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Lesorub:

1.0638, ах, ах, ах...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page239

хоть долги мне не отдали  .... но все равно два раза  отщипнул 

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