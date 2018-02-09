FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 245
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по опционом данных у меня еще нет .... т скучно
Ходить вокруг [кругом] да около - (Разг.) (Употребляется при подлежащем со значением лица.) Иногда употребляется «крутить [петлять] вокруг да около». Говорить обиняком, намеками, уклоняясь от сути дела.
Мне интересно было бы послушать интерпретацию торговли кто выдумал ( три вороны, Почтовый голубь,Толчок,Висельник,Три белых солдата,Завеса из темных облаков ,Прячущаяся ласточка,Особая впадина «три реки»,Две взлетевшие вороны,Брошенный младенец)
В каком месте сидел этот трейдер что имел место выдумать такие глюки....
Вороны у нас только на кладбище и на свалке .... не могу привязать логику
по опционом данных у меня еще нет .... т скучно
Я тоже считаю, что пойдёт вверх, отмечено местами, где стоит присмотреться к покупкам. Вообще этот год будет бычий.
Я тоже считаю, что пойдёт вверх, отмечено местами, где стоит присмотреться к покупкам. Вообще этот год будет бычий.
пока схожу за долгами ... а дальше видно будет
Опять кто то так уверен что пойдем к верху , что передвинул границу нижнего баланса опциона в верх на 700п от пятницы
Не пора евро продавать?
Гороскоп утверждает ))))Лучше не отдавать долги в понедельник, начало недели является очень перегруженным и сложным периодом))
1.0638, ах, ах, ах...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page239
1.0638, ах, ах, ах...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page239
хоть долги мне не отдали .... но все равно два раза отщипнул