FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 342
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Но ты в какой-то момент решил что по Евро будет откат. Это индикаторы напели или у тебя глаз как у подозрительной совы?
третий(или какой он там по счету) глаз говорит со мной и указывает мне путь
Ень задрала...
Ень задрала...
так она ж тебе русским языком вещает - несуйси
вот ща например глаз говорит мне - евро до 0764 откат
Какой же это откат если это по ходу восходящего тренда
каждому свое
Я вообще думал Евро в боковик уйдет, но нет, тащят ее куда-то
ей пофик на твои думки
Удали цитату, я там неудачно прикололся слово неправильно написал
какую именно? скажи я поправлю )))