FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 342

Новый комментарий
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Но ты в какой-то момент решил что по Евро будет откат. Это индикаторы напели или у тебя глаз как у подозрительной совы?

третий(или какой он там по счету) глаз говорит со мной и указывает мне путь 
 

Ень задрала...


[Удален]  
Lesorub:

Ень задрала...



так она ж тебе русским языком вещает - несуйси 

[Удален]  
вот ща например глаз говорит мне - евро до 0764 откат
[Удален]  
mmmoguschiy-new:
вот ща например глаз говорит мне - евро до 0764 откат
Какой же это откат если это по ходу восходящего тренда
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Какой же это откат если это по ходу восходящего тренда

каждому свое

[Удален]  
Я вообще думал Евро в боковик уйдет, но нет, тянут ее куда-то
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Я вообще думал Евро в боковик уйдет, но нет, тащят ее куда-то

ей пофик на твои думки 
[Удален]  
Удали цитату, я там неудачно прикололся слово неправильно написал
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Удали цитату, я там неудачно прикололся слово неправильно написал

какую именно? скажи я поправлю )))
1...335336337338339340341342343344345346347348349...878
Новый комментарий