FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 271

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nxxxn555:
не мы про CHF
 
achtopridumat:
не мы про CHF
а евродол, я продал с TP 1,072
 

Приветики , господа)

Соскучился по Вас )

Прогноз по евро/долл.

Продать прям на хаю )

Спасибо)


 
sterva:


Пока даже не смотрю график. 

Б/у, посмотрю 27го.

Чем чаще смотрю, тем раньше закрываю.)


Я тоже один счёт в среднесроке редко смотрю. Немного осталось. Чё то откатился резво.


 
Vadens:


Я тоже один счёт в среднесроке редко смотрю. Немного осталось. Чё то откатился резво.

смотреть не на что

)

Картинку побольше покажи, ничего не понятно
 
tuma_news:

Приветики , господа)

Соскучился по Вас )

Прогноз по евро/долл.

Продать прям на хаю )

Спасибо)


Продавай. Сегодня ожидалось на фигуру выше. Евро, похоже, в очередной раз обломали. Хотя, предыдущий хай ниже нынешнего, я все-таки бы, продал. 
 
Lesorub:
даешь шпилю на 1.0872 !!!


Странная фигура,на спокойный перехай смахивает.

А вот КадоЧиф похоже дал шпилю. 0.8 лота загружено. А если не дал и хрен с ним-ниже ловушки ещё есть.


 
Renat Akhtyamov:

смотреть не на что

)

Картинку побольше покажи, ничего не понятно

Не,это реал AUDNZD. Порадуйся за меня,да и ладно.
 

nxxxn555:

 https://c.mql5.com/3/121/EURUSDH1__6.png


Простите,я тут новичёк и меня заинтересовал Ваш график. Как вы считаете,50 тыщ реальных,заработанных не посильным трудом,можно ложить на Ваш график? 

Спасибо.

 
Vadens:


Я тоже один счёт в среднесроке редко смотрю. Немного осталось. Чё то откатился резво.



Положительный своп иногда хороший аргумент.)
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