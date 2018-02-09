FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 271
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не мы про CHF
Приветики , господа)
Соскучился по Вас )
Прогноз по евро/долл.
Продать прям на хаю )
Спасибо)
Пока даже не смотрю график.
Б/у, посмотрю 27го.
Чем чаще смотрю, тем раньше закрываю.)
Я тоже один счёт в среднесроке редко смотрю. Немного осталось. Чё то откатился резво.
Я тоже один счёт в среднесроке редко смотрю. Немного осталось. Чё то откатился резво.
смотреть не на что
)Картинку побольше покажи, ничего не понятно
Приветики , господа)
Соскучился по Вас )
Прогноз по евро/долл.
Продать прям на хаю )
Спасибо)
даешь шпилю на 1.0872 !!!
Странная фигура,на спокойный перехай смахивает.
А вот КадоЧиф похоже дал шпилю. 0.8 лота загружено. А если не дал и хрен с ним-ниже ловушки ещё есть.
смотреть не на что
)Картинку побольше покажи, ничего не понятно
Не,это реал AUDNZD. Порадуйся за меня,да и ладно.
nxxxn555:
https://c.mql5.com/3/121/EURUSDH1__6.png
Простите,я тут новичёк и меня заинтересовал Ваш график. Как вы считаете,50 тыщ реальных,заработанных не посильным трудом,можно ложить на Ваш график?
Спасибо.
Я тоже один счёт в среднесроке редко смотрю. Немного осталось. Чё то откатился резво.
Положительный своп иногда хороший аргумент.)