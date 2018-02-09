FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 305

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лано у меня по ходу слив в ноль  вам попутного ветра!!!
 
achtopridumat:
лано у меня по ходу слив в ноль  вам попутного ветра!!!

риск по меньше в следующий разз, раз в ... дцать.

реал не есть демо

 
Renat Akhtyamov:

риск по меньше в следующий разз, раз в ... дцать.

реал не демо

жадность)  до 1,05 еще продержусь, надеюсь кукуруза затупит)
 
achtopridumat:
жадность)  до 1,05 еще продержусь, надеюсь кукуруза затупит)
не доливайся тока
 
Renat Akhtyamov:

риск по меньше в следующий разз, раз в ... дцать.

реал не есть демо

спасибо за совет

 
Renat Akhtyamov:
не доливайся тока
не чем()))))))))))
[Удален]  
Лан, 058 выполнили. Спать пора. Рубль солите. Еще есть время
 

кто не рискует тот не пьет!)

 
Renat Akhtyamov:

хей....

чо делаешь?

)


Среднесрочный кросс откинуло на поддержку,4-й месяц карабкается.

Краткосрочники 3-ю недельку пукают. Надеюсь,что-то смогу на след неделе прикрыть,но не факт.

Евра подошла к отработке волны Б(см рис),убив 2 моих уровня и как бы можно начинать закуп,но имеется песчинка на зубах-не отработанная волна А и уровень 0460.


В евру долго ещё играться не буду,т.к. в среднесрочной перспективе наблюдается восходящая тенденция,а удовлетворительный своп только вниз,но ход вниз уловить вовремя по ТА не удаётся из-за острых вершин,да и особо не надо,есть более удобные пары,в кратко-среднесрочной перспективе,с +свопом.
[Удален]  
achtopridumat:
жадность)  до 1,05 еще продержусь, надеюсь кукуруза затупит)

все вы - дети кукурузы 

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