FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 305
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лано у меня по ходу слив в ноль вам попутного ветра!!!
риск по меньше в следующий разз, раз в ... дцать.
реал не есть демо
риск по меньше в следующий разз, раз в ... дцать.
реал не демо
жадность) до 1,05 еще продержусь, надеюсь кукуруза затупит)
риск по меньше в следующий разз, раз в ... дцать.
реал не есть демо
спасибо за совет
не доливайся тока
кто не рискует тот не пьет!)
хей....
чо делаешь?
)
Среднесрочный кросс откинуло на поддержку,4-й месяц карабкается.
Краткосрочники 3-ю недельку пукают. Надеюсь,что-то смогу на след неделе прикрыть,но не факт.
Евра подошла к отработке волны Б(см рис),убив 2 моих уровня и как бы можно начинать закуп,но имеется песчинка на зубах-не отработанная волна А и уровень 0460.
В евру долго ещё играться не буду,т.к. в среднесрочной перспективе наблюдается восходящая тенденция,а удовлетворительный своп только вниз,но ход вниз уловить вовремя по ТА не удаётся из-за острых вершин,да и особо не надо,есть более удобные пары,в кратко-среднесрочной перспективе,с +свопом.
жадность) до 1,05 еще продержусь, надеюсь кукуруза затупит)
все вы - дети кукурузы