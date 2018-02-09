FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 671
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так давай, за чем же дело стало? делай Селл! А потом посмотрим!
прям до твоего лося по нижней картине?
среднесрок не торгую, но цель реальна.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.11.06 06:21
Вот такой прогноз по евро)
Ожидается перелой до 1,1567.
Чисто символический такой вот перелой)
1,1550 возможно не будет.
Спасибо!
Приветик, господа! )
Рена, давай свой говори прогноз по евро/юсд )
Спасибо!
Приветик, господа! )
Рена, давай свой говори прогноз по евро/юсд )
Спасибо!
Покупаю от 1,16 до 1,23 )
Этот послабон для продавцов не на долго.
Смотрю по Оанде
Кидай свою картину, глянем
По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.
Покупаю от 1,16 до 1,23 )
Этот послабон для продавцов не на долго.
Смотрю по Оанде
Кидай свою картину, глянем
По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.
До 1.26 чуток? Вроде как не чуток.)
Покупаю от 1,16 до 1,23 )
Этот послабон для продавцов не на долго.
Смотрю по Оанде
Кидай свою картину, глянем
По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.
Вроде та за продажи, новости тоже, тренды тоже...с чего покупкам вдруг ???
Вроде та за продажи, новости тоже, тренды тоже...с чего покупкам вдруг ???
новости?
чо там, не понял? //отвлекся чуток не в теме
новости?
чо там, не понял?
в общей куче новостей я имел за последнее время позитива нет ;0))
в общей куче новостей я имел за последнее время позитива нет ;0))
ок. постараюсь проанализировать вечерком
но позийшен против большинства тоже не плохая...
Как лонги закрыл на 1,19+, пока в лонг сделок не вижу серьёзных, только доливка шорт...
Но у каждого своя стратегия.