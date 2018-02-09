FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 671

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Sergey Lazarenko:

так давай, за чем же дело стало? делай Селл! А потом посмотрим!

прям до твоего лося по нижней картине?

среднесрок не торгую, но цель реальна.

 

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

tuma_news, 2017.11.06 06:21


Вот такой прогноз  по евро)

Ожидается перелой до 1,1567.

Чисто символический такой вот  перелой)

1,1550 возможно не будет.

Спасибо!


Приветик, господа! )

Рена, давай свой  говори  прогноз по евро/юсд )

Спасибо!

 
tuma_news:

Приветик, господа! )

Рена, давай свой  говори  прогноз по евро/юсд )

Спасибо!

Покупаю от 1,16 до 1,23 )

Этот послабон для продавцов не на долго.

Смотрю по Оанде

Кидай свою картину, глянем

По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.

 
Renat Akhtyamov:

Покупаю от 1,16 до 1,23 )

Этот послабон для продавцов не на долго.

Смотрю по Оанде

Кидай свою картину, глянем

По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.

До 1.26 чуток? Вроде как не чуток.)
 
sterva:
До 1.26 чуток? Вроде как не чуток.)
Жадность не порок, но фраера сгубила)
 
Renat Akhtyamov:

Покупаю от 1,16 до 1,23 )

Этот послабон для продавцов не на долго.

Смотрю по Оанде

Кидай свою картину, глянем

По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.

Вроде та за продажи, новости тоже, тренды тоже...с чего покупкам вдруг ???

 
Sergey Novokhatskiy:

Вроде та за продажи, новости тоже, тренды тоже...с чего покупкам вдруг ???

новости?

чо там, не понял? //отвлекся чуток не в теме

 
Renat Akhtyamov:

новости?

чо там, не понял?

в общей куче новостей я имел за последнее время позитива нет ;0))

 
Sergey Novokhatskiy:

в общей куче новостей я имел за последнее время позитива нет ;0))

ок. постараюсь проанализировать вечерком

но позийшен против большинства тоже не плохая...

 

Как лонги закрыл на 1,19+, пока в лонг сделок не вижу серьёзных, только доливка шорт...

Но у каждого своя стратегия.

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