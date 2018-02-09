FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 486

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канадец тож взял свою ближайшую цель:


 
tuma_news:
То есть в какую сторону с минусом, туда и нужно ставиться?

Где-то надо ждать уровни, где-то переходить на выгодную пару, а где то входить просто тупо...

уже писал пары все разложены по:

первый эшелон, второй и т.д.

 

по фунту лимиты:

50х50 куда вперед двинут цену...

 

Индекс Евры:


 
Lesorub:

Индекс Евры:

рано разворачиваешь
 
 
Renat Akhtyamov:
рано разворачиваешь
Рано
 
Lesorub:

что ж теперь...

бакс проседает:


Лок?
 
sterva:
Лок?

Еще один бай...


 
Lesorub:

Еще один бай...

До вечера понедельника не советую больше доливаться

Вернется к уровню самой нижней байки.

Типа флета.

ГЭП тоже не ожидается.

лунь - 1,2956

Bank Of America советовал продавать нефть на росте (прогноз $30), соответственно сырьевые будут рости. Всё будет гуд.

Поехали прогнозы!!!


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