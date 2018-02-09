FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 486
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канадец тож взял свою ближайшую цель:
То есть в какую сторону с минусом, туда и нужно ставиться?
Где-то надо ждать уровни, где-то переходить на выгодную пару, а где то входить просто тупо...
уже писал пары все разложены по:
первый эшелон, второй и т.д.
по фунту лимиты:
50х50 куда вперед двинут цену...
Индекс Евры:
Индекс Евры:
рано разворачиваешь
что ж теперь...
бакс проседает:
Лок?
Еще один бай...
Еще один бай...
Вернется к уровню самой нижней байки.
Типа флета.
ГЭП тоже не ожидается.
лунь - 1,2956
Bank Of America советовал продавать нефть на росте (прогноз $30), соответственно сырьевые будут рости. Всё будет гуд.
Поехали прогнозы!!!