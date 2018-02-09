FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 62
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Для полноты информации добавлю USDJPYH1
Есть такой навороченный индикатор , super apit называется
напоминает панель боинга
Наверно Супер Аппетит)))
вот еще один - похожий
Есть такой навороченный индикатор , super apit называется
напоминает панель боинга
Это просто сильно разукрашенный мувинг))
То есть пуск?
А дольше - кому куда надо, то пусть туда и летит
))))
Ну всё, окончательно теперь понял
)))
вот еще один - похожий
Бесподобно!
И такое дают на халяву?
Кстати,на моё деревенское мнение,полететь на евре могут кто куда. Индекс еврозоны флетует(а флет-это накопление энергии импульса....в любую сторону),а пара бегает за счёт DX,который упёрся лбом в поддержку. Получается из флета пробить евру может куда Маркету угодно и индекс вдруг грохнет поддержку,а ниже дна не видно. Поэтой причине я убежал на кросс.
Ясно.
Ну чтож, кросс, так кросс, главно чтобы мажоры с его половинок не были в работе.
Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.
Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.
нравится бесподобная - я бы сказал гениальная рекомендация - МОЖНО ДЕРЖАТЬ СЕЛЛ - но продавать нельзя!
просто ржал !!! до сих пор смеюсь