FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 62

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Для полноты информации добавлю USDJPYH1

 

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

 

Есть такой навороченный  индикатор , super apit  называется

напоминает панель боинга

Наверно Супер Аппетит)))
 
Movlat Baghiyev:
Наверно Супер Аппетит)))


вот еще один - похожий

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

 

Есть такой навороченный  индикатор , super apit  называется

напоминает панель боинга

Это просто сильно разукрашенный мувинг))
 
Movlat Baghiyev:
Это просто сильно разукрашенный мувинг))
а какие прекрасные  какие приборы слева вверху...  ползуночки как на боинге  - маленькие часики разные  - видимо это все сильно помогает в торговле
 
Renat Akhtyamov:

То есть пуск?

А дольше - кому куда надо, то пусть туда и летит

))))

Ну всё, окончательно теперь понял

)))

Кстати,на моё деревенское мнение,полететь на евре могут кто куда. Индекс еврозоны флетует(а флет-это накопление энергии импульса....в любую сторону),а пара бегает за счёт DX,который упёрся лбом в поддержку. Получается,из флета пробить евру может куда Маркету угодно и индекс вдруг грохнет поддержку,а ниже дна не видно. По этой причине я убежал на кросс. 
 
Yuriy Zaytsev:


вот еще один - похожий

Бесподобно!

И такое дают на халяву?

 
Vadens:
Кстати,на моё деревенское мнение,полететь на евре могут кто куда. Индекс еврозоны флетует(а флет-это накопление энергии импульса....в любую сторону),а пара бегает за счёт DX,который упёрся лбом в поддержку. Получается из флета пробить евру может куда Маркету угодно и индекс вдруг грохнет поддержку,а ниже дна не видно. Поэтой причине я убежал на кросс. 

Ясно.

Ну чтож, кросс, так кросс, главно чтобы мажоры с его половинок не были в работе.

 

Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.

 

 
Uladzimir Izerski:

Кому не нравятся от Боинга, пож. от ТУ-154.

 

нравится  бесподобная - я бы сказал гениальная рекомендация  - МОЖНО ДЕРЖАТЬ СЕЛЛ - но продавать нельзя!

просто ржал !!! до сих пор смеюсь

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