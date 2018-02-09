FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 797

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EURUSD  H4. Только 4% на рост. 


 
podotr:
о ёпт! всё намного проще. на рост процентов 90:


[Удален]  
Uladzimir Izerski:

EURUSD  H4. Только 4% на рост. 



1488 )))


 
podotr:

Классная песенка про трейдеров.)))

 
Vladimir Zubov:

1488 )))



Правда объём лота маловат, а так классно))

Мне, правда, пирамиды не интересны.  

 
podotr:


приехали

не, не приехали еще

а где стохастик твой любимый ?

)

 
podotr:

и не приедем на этой неделе.

ты меня с кем-то путаешь

 как там лось?жирный?

я пью иногда шампанское, но не так много. Поэтому проблем не вижу никаких

не придем на этой неделе, придем на следующей или поза-следующей

)

 
podotr:

ну всё то ты знаешь



Не все, но есть немного. 

Зато говорю, как есть.

Слил, значит слил. И не ерничаю из за пары пипсов.

Тут не было тех, кто всегда идеально точно входил и никогда не ошибался.

Такие только на голубом форуме. Там вот действительно гиганты мысли.

Тысячи трейдеров трудятся, лайкают друг у друга и ни один никогда не ошибся....................

 
USDCAD кто скажет - куда пойдем?

//покупки равны продажам... поэтому, я лично не знаю, т.е. что вверх, что вниз - равновероятно

 
Renat Akhtyamov:
USDCAD кто скажет - куда пойдем?

//покупки равны продажам... поэтому, я лично не знаю, т.е. что вверх, что вниз - равновероятно

На это Вам ответят палки...      

На дневках и вход и выход есть.

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