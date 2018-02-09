FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 797
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EURUSD H4. Только 4% на рост.
о ёпт! всё намного проще. на рост процентов 90:
EURUSD H4. Только 4% на рост.
1488 )))
Классная песенка про трейдеров.)))
1488 )))
Правда объём лота маловат, а так классно))
Мне, правда, пирамиды не интересны.
приехали
не, не приехали еще
а где стохастик твой любимый ?
)
и не приедем на этой неделе.
ты меня с кем-то путаешькак там лось?жирный?
я пью иногда шампанское, но не так много. Поэтому проблем не вижу никаких
не придем на этой неделе, придем на следующей или поза-следующей
)
ну всё то ты знаешь
Не все, но есть немного.
Зато говорю, как есть.
Слил, значит слил. И не ерничаю из за пары пипсов.
Тут не было тех, кто всегда идеально точно входил и никогда не ошибался.
Такие только на голубом форуме. Там вот действительно гиганты мысли.
Тысячи трейдеров трудятся, лайкают друг у друга и ни один никогда не ошибся....................
//покупки равны продажам... поэтому, я лично не знаю, т.е. что вверх, что вниз - равновероятно
USDCAD кто скажет - куда пойдем?
//покупки равны продажам... поэтому, я лично не знаю, т.е. что вверх, что вниз - равновероятно
На это Вам ответят палки...
На дневках и вход и выход есть.