FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 50
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Ввиду того,что пока попутных свопов нет,а на евре традиционно sell swap наименьший(у мну -0.05),то продам,если придёт на 0710
https://c.mql5.com/3/114/EURUSDH4.jpg
.......ТР уточнится,когда будет экстремум. А,затем,из района ТР уже и на попутные свопы расчитываю.
Увы,прогнозить не умею,могу только с приставкой "если","вдруг".
Однозначно, но чуть позже после того как пару откатит вверх вниз и...
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По крайней мере еврику лететь вниз - камнем.
Эx,хорошо бы! ........Но не всё так радужно,индекс на формации может 100-ку зацепить,а это импульсы евры вверх. Поэтому,не исключаю,что набрать sell-позу у меня будет возможность.
Редко
Редко торгую мажорами и только Океанией,но евра в шорт мне удобна.
В смысле,когда были профи-ты был в прибыли?
Вот активная наколка на Аксакала(прошлой ночью с Тумой об этом тёрли),а про МИФа ничего не знаю. Искренне желаю при поддержке "профи" вставить своей собаке золотые клыки.
всем спасибо.. нарыл и мифа.. и вовремя...
http://clip2net.com/s/3GvxJ2R
всем спасибо.. нарыл и мифа.. и вовремя...
http://clip2net.com/s/3GvxJ2R
Да мож он и здесь бывает под человеческим именем и фамилией,тьфу!....В смысле на эту моду.
так он тут и был под норм человеческими.. потом удалился...
не говорит причину....
так он тут и был под норм человеческими.. потом удалился...
не говорит причину....
так он тут и был под норм человеческими.. потом удалился...
не говорит причину....
Причина понятна. Старая Гвардия,за редкими исключениями,любила потроллить,а на Пятёре за это стали обижаться.
Лично мне жаль,что Гвардия разбежалась-умные ребята и опытные.
Естественно,на основании опыта,ребятки пошли дальше в биржу,вникать в глубины котировки,но я решил,что там больше головной боли и остался на подтверждённых уровнях,индексе,фибке,разных веерках,позолоченных сечениях......пока не жалею.
Лесоруб,а шо такое)))на такую лирику потянуло...видимо в Новом Году что-то старое закончилось,а новое началось?
Анекдот:оптимист идет по кладбищу
-а что...я пока вижу одни ПЛЮСЫ...)))