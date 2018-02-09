FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 50

Новый комментарий
 
Vadens:

Ввиду того,что пока попутных свопов нет,а на евре традиционно sell swap наименьший(у мну -0.05),то продам,если придёт на 0710

https://c.mql5.com/3/114/EURUSDH4.jpg 

.......ТР уточнится,когда будет экстремум. А,затем,из района ТР уже и на попутные свопы расчитываю.

Увы,прогнозить не умею,могу только с приставкой "если","вдруг". 

Начал продавать,как и собирался. Быстро чё то двинуло. Собирался на снижении поучаствовать в конкурсе,но впереди ещё 3 активных денька. Ладно дышим дальше.
 
Sergey Novokhatskiy:
Однозначно, но чуть позже после того как пару откатит вверх вниз и...
Покупки опережают продажи примерно в 2 раза
 
Renat Akhtyamov:

.....................................................................

По крайней мере еврику лететь вниз - камнем.

Эx,хорошо бы! ........Но не всё так радужно,индекс на формации может 100-ку зацепить,а это импульсы евры вверх. Поэтому,не исключаю,что набрать sell-позу у меня будет возможность.

 Редко

Редко торгую мажорами и только Океанией,но евра в шорт мне удобна. 

 
Vadens:

В смысле,когда были профи-ты был в прибыли?

Вот активная наколка на Аксакала(прошлой ночью с Тумой об этом тёрли),а про МИФа ничего не знаю. Искренне желаю при поддержке "профи" вставить своей собаке золотые клыки.

всем спасибо.. нарыл и мифа.. и вовремя... 

http://clip2net.com/s/3GvxJ2R 

 
GhostMan:

всем спасибо.. нарыл и мифа.. и вовремя... 

http://clip2net.com/s/3GvxJ2R 

Да мож он и здесь бывает под человеческим именем и фамилией,тьфу!....В смысле на эту моду.
 
Vadens:
Да мож он и здесь бывает под человеческим именем и фамилией,тьфу!....В смысле на эту моду.

так он тут и был под норм человеческими.. потом удалился... 

не говорит причину....  

 
 
GhostMan:

так он тут и был под норм человеческими.. потом удалился... 

не говорит причину....  

 
GhostMan:

так он тут и был под норм человеческими.. потом удалился... 

не говорит причину....  

Причина понятна. Старая Гвардия,за редкими исключениями,любила потроллить,а на Пятёре за это стали обижаться.

Лично мне жаль,что Гвардия разбежалась-умные ребята и опытные.

Естественно,на основании опыта,ребятки пошли дальше в биржу,вникать в глубины котировки,но я решил,что там больше головной боли и остался на подтверждённых уровнях,индексе,фибке,разных веерках,позолоченных сечениях......пока не жалею. 

 
Lesorub:

Лесоруб,а шо такое)))на такую лирику потянуло...видимо в Новом Году что-то старое закончилось,а новое началось?

Анекдот:оптимист идет по кладбищу

-а что...я пока вижу одни ПЛЮСЫ...))) 

1...434445464748495051525354555657...878
Новый комментарий