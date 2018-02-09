FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 333

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tuma_news:

Уцы)

Евро/долл 1,0870 где-то  по майским  опц.)


Рена, индюк в подвале лентой идёт? Справа налево движется (помнишь, ты так делал индюк бид/аск рисовал)? Или его показания статичны на каждой свечке?

Спасибо!

не, не статичны.

но верхов пока не прогнозит...

кстати и Н1 - тож неплохо.
[Удален]  
В кои то веки я с тобой согласен, старый маразматик  Или ты со мной? 



 

смущает настрой фунта:


 
mmmoguschiy-new:
В кои то веки я с тобой согласен, старый маразматик  Или ты со мной? 



с точностью,  да наоборот...
[Удален]  
Lesorub:
с точностью,  да наоборот...

вниз ждешь?
[Удален]  
Lesorub:
с точностью,  да наоборот...

ща дорисовываем головку с "плечами", потом откат... а потом дальше уверх

 
Vadens:


У Криушина реальные сделки,по крайней мере демка,а у тебя стрелки индюковые. 

Я ведь беспокоюсь о себе,если вдруг у тебя там ордера вместо стрелок как-то спрятаны,то ты гуру и я первым хочу вкусить твоей мудрости и стать твоим учеником. Тем более,что на Канарах ещё ни разу не был.




Спасибо! Попытаюсь отмыться, после вчерашнего .

Канары эт хорошо, не был не знаю.

О стрелках,

их ставит советник, если нет за стрелкой сделки, то советник отклонил по какой то причине(причина мне известна)

стрелка ставится на 0 баре, и не меняется,         как бы,     дружок ты прое*****л хороший вход.

счет центовый 10 американских рублей 

И реклама мне не нужна.

 
mmmoguschiy-new:

вниз ждешь?
после перехая 1.3600 от 1.3640 - 1.3680...
[Удален]  
Lesorub:
после перехая 1.3600

ты пол с потолком не перепутал? 


рисунок покажи?

 
Renat Akhtyamov:

не, не статичны.

но верхов пока не прогнозит...  Ну так опци -это же долго-среднесрок, а не внутри дня, как у меня.Вниз  к 1,0640 сходит, а потом может снова вверх.Ну  ты же знаешь! )

кстати и Н1 - тож неплохо.

Ну ,то есть, движется подвал?

Евро/долл от 1,0735  и  выше  можно искать продажи.

Может быть протянут её до 1,0770.

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