FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 333
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Уцы)
Евро/долл 1,0870 где-то по майским опц.)
Рена, индюк в подвале лентой идёт? Справа налево движется (помнишь, ты так делал индюк бид/аск рисовал)? Или его показания статичны на каждой свечке?
Спасибо!
не, не статичны.
но верхов пока не прогнозит...кстати и Н1 - тож неплохо.
смущает настрой фунта:
В кои то веки я с тобой согласен, старый маразматик Или ты со мной?
с точностью, да наоборот...
вниз ждешь?
с точностью, да наоборот...
ща дорисовываем головку с "плечами", потом откат... а потом дальше уверх
У Криушина реальные сделки,по крайней мере демка,а у тебя стрелки индюковые.
Я ведь беспокоюсь о себе,если вдруг у тебя там ордера вместо стрелок как-то спрятаны,то ты гуру и я первым хочу вкусить твоей мудрости и стать твоим учеником. Тем более,что на Канарах ещё ни разу не был.
Спасибо! Попытаюсь отмыться, после вчерашнего .
Канары эт хорошо, не был не знаю.
О стрелках,
их ставит советник, если нет за стрелкой сделки, то советник отклонил по какой то причине(причина мне известна)
стрелка ставится на 0 баре, и не меняется, как бы, дружок ты прое*****л хороший вход.
счет центовый 10 американских рублей
И реклама мне не нужна.
вниз ждешь?
после перехая 1.3600
ты пол с потолком не перепутал?
рисунок покажи?
не, не статичны.
но верхов пока не прогнозит... Ну так опци -это же долго-среднесрок, а не внутри дня, как у меня.Вниз к 1,0640 сходит, а потом может снова вверх.Ну ты же знаешь! )кстати и Н1 - тож неплохо.
Ну ,то есть, движется подвал?
Евро/долл от 1,0735 и выше можно искать продажи.
Может быть протянут её до 1,0770.