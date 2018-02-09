FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 502
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Ладно, Господа...
Пока только Север засветил цифры по торговле.
Я ничем подобным похвастать не могу.
У кого еще есть реальный результат?
Или фора - лохотрон???
Ладно, Господа...
Пока только Север засветил цифры по торговле.
Я ничем подобным похвастать не могу.
У кого еще есть реальный результат?
Или фора - лохотрон???
Илья, о чем ты? Всё плохо?
Север дему светил, если чо...Я 100 раз тут говорил - низя торговать несколько пар, а то никогда не поймешь чо и к чему.
задолбавшее КИВИ:
Илья, о чем ты? Всё плохо?
Север дему светил, если чо...
так и на деме не все чет могут показать...
или вообще ничего
или седня пан, а завтра пропал
че те показать то?
ну на чтоль, делал я скрин с недельку назад
...
успел?
Я не спешу...
Евру продаю не спеша и далеко вниз...
Я не спешу...
Евру продаю не спеша и далеко вниз...
ок
1,09 когда было?
и я не спешу...
Всё дело в том, что чаще нужно расслабляться, ну почти...
ок
1,09 когда было?
и я не спешу...
Всё дело в том, что чаще нужно расслабляться, ну почти...
Действительно, западные певицы певучие, а здесь она предстает во всей красе:
что нового в зоопарке?
Как не назови "зоопарк", "цирк", "медвежий коровник".
Попробовал давича чужую прибыльную систему торговли.
Надоело у монитора сидеть. Слил с-ка ВСЕ...
Открыл бук суфера, а у него депо в 1000 раз больше моего.
Хорошая оплеуха вышла б-ь.
Если иметь большую сумму и торговать минимальным количеством минимальных лотов слить нельзя.
Как не назови "зоопарк", "цирк", "медвежий коровник".
Попробовал давича чужую прибыльную систему торговли.
Надоело у монитора сидеть. Слил с-ка ВСЕ...
Открыл бук суфера, а у него депо в 1000 раз больше моего.
Хорошая оплеуха вышла б-ь.
Если иметь большую сумму и торговать минимальным количеством минимальных лотов слить нельзя.
Слить можно всегда. Только не желательно )
Что за система?
Рассказал бы тут - сразу бы сказали - стоит или нет...