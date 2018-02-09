FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 502

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Ладно, Господа...

Пока только Север засветил цифры по торговле.

Я ничем подобным похвастать не могу.

У кого еще есть реальный результат?

Или фора - лохотрон???

 
Lesorub:

Ладно, Господа...

Пока только Север засветил цифры по торговле.

Я ничем подобным похвастать не могу.

У кого еще есть реальный результат?

Или фора - лохотрон???

Илья, о чем ты? Всё плохо?

Север дему светил, если чо...

Я 100 раз тут говорил - низя торговать несколько пар, а то никогда не поймешь чо и к чему.
 

задолбавшее  КИВИ:


 
Renat Akhtyamov:

Илья, о чем ты? Всё плохо?

Север дему светил, если чо...

так и на деме не все чет могут показать...

или вообще ничего

или седня пан, а завтра пропал     


 
Renat Akhtyamov:

че те показать то?

ну на чтоль, делал я скрин с недельку назад

...

успел?

Я не спешу...

Евру продаю не спеша и далеко вниз...

 
Lesorub:

Я не спешу...

Евру продаю не спеша и далеко вниз...

ок

1,09 когда было?

и я не спешу...

Всё дело в том, что чаще нужно расслабляться, ну почти...


 
Renat Akhtyamov:

ок

1,09 когда было?

и я не спешу...

Всё дело в том, что чаще нужно расслабляться, ну почти...


Действительно, западные певицы певучие, а здесь она предстает во всей красе:


 
Yousufkhodja Sultonov:

что нового в зоопарке?

 

Как не назови "зоопарк", "цирк", "медвежий коровник".

Попробовал давича чужую прибыльную систему торговли.

Надоело у монитора сидеть. Слил с-ка ВСЕ...

Открыл бук суфера, а у него депо в 1000 раз больше моего.

Хорошая оплеуха вышла б-ь.

Если иметь большую сумму и торговать минимальным количеством минимальных лотов слить  нельзя.  

 
vaz:

Как не назови "зоопарк", "цирк", "медвежий коровник".

Попробовал давича чужую прибыльную систему торговли.

Надоело у монитора сидеть. Слил с-ка ВСЕ...

Открыл бук суфера, а у него депо в 1000 раз больше моего.

Хорошая оплеуха вышла б-ь.

Если иметь большую сумму и торговать минимальным количеством минимальных лотов слить  нельзя.  

Слить можно всегда. Только не желательно )

Что за система?

Рассказал бы тут - сразу бы сказали - стоит или нет...

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