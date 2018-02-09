FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 211
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Ох и полудурки))))
скоро по другому запоете...
Я вам уже говорить устал, что ваше долбанное евро никто не покупал и если и будет, то ниже 05)
Вчера пришла вам умная мысль в голову - продать, но по полю кто бегать будет.....
Я вам уже говорить устал, что ваше долбанное евро никто не покупал и если и будет, то ниже 05)
Вчера пришла вам умная мысль в голову - продать, но по полю кто бегать будет.....
на каждого продавца достаточно покупателей...
основание - паттерны, что рисует цена - сейчас бай паттерны
приглашают Вас продать и побольше и как в прошлую среду на кукан
есть паттерн - торгуем в его сторону (а с продажами евры согласен, основание - селл сетап на дневках)
покасики...
на индексе Евры добивают селлки:
и вечерние новости:
на каждого продавца достаточно покупателей...
основание - паттерны, что рисует цена - сейчас бай паттерны
приглашают Вас продать и побольше и как в прошлую среду на кукан
есть паттерн - торгуем в его сторону (а с продажами евры согласен, основание - селл сетап на дневках)
покасики...
на индексе Еры добивают селлки:
Чешущиеся ручки у вас основание.
Луня про...ли, а говорилось - купите бакскад по 1.3030.
Насильно впаривают 64 бит.
Мы полностью нацелены на полное вытестение 32 битных версий МТ5 программ:
для вас ниже...
рисунки мне не таскайте, рисовать не умеете тоже)
хорошо...
Знаешь ли ты, о Илья, что япону йену активно покупают?)
Глухой?)
Знаешь ли ты, о Илья, что япону йену активно покупают?)
индекс:
Ена: