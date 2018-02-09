FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 211

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pridurok:
Ох и полудурки))))
скоро по другому запоете...       
 
Lesorub:
скоро по другому запоете...       

Я вам уже говорить устал, что ваше долбанное евро никто не покупал и если и будет, то ниже 05)

Вчера пришла вам умная мысль в голову - продать, но по полю кто бегать будет..... 

 
pridurok:

Я вам уже говорить устал, что ваше долбанное евро никто не покупал и если и будет, то ниже 05)

Вчера пришла вам умная мысль в голову - продать, но по полю кто бегать будет..... 

на каждого продавца достаточно покупателей...

основание - паттерны, что рисует цена - сейчас бай паттерны

приглашают Вас продать и побольше и как в прошлую среду на кукан

есть паттерн - торгуем в его сторону (а с продажами евры согласен, основание - селл сетап на дневках)

покасики...

на индексе Евры добивают селлки:

и вечерние новости:


 
Lesorub:

на каждого продавца достаточно покупателей...

основание - паттерны, что рисует цена - сейчас бай паттерны

приглашают Вас продать и побольше и как в прошлую среду на кукан

есть паттерн - торгуем в его сторону (а с продажами евры согласен, основание - селл сетап на дневках)

покасики...

на индексе Еры добивают селлки:


Чешущиеся ручки у вас основание.

Луня про...ли, а говорилось - купите бакскад по 1.3030. 

 
Клоуны, вы хоть со стороны на себя гляньте, все бай "паттерны" каждый день, а цена все ниже.
 
Вот это  метаквоты...

Насильно впаривают 64 бит.


Мы полностью нацелены на полное вытестение 32 битных версий МТ5 программ:

  • c 1 июля 2017 мы перестанем выпускать 32 битные версии менеджерских терминалов
  • с 1 июля 2017 начнем активно требовать переключить все 32 битные версии, запущенные в 64 битном окружении
  • с 1 января 2018 полностью прекратим поддержку всех операционок ниже Windows 7
  • с 1 января 2018 перестанем обновлять 32 битные версии клиентских терминалов
 
Lesorub:

для вас ниже...


рисунки мне не таскайте, рисовать не умеете тоже)
 
pridurok:
рисунки мне не таскайте, рисовать не умеете тоже)
хорошо...
 
Lesorub:
хорошо...

Знаешь ли ты, о Илья, что япону йену активно покупают?)

Глухой?) 

 
pridurok:
Знаешь ли ты, о Илья, что япону йену активно покупают?)

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