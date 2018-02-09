FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 232

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А евро прямо пока по плану шагает...

Всем удачи.
 
По моим ощущениям - собирают всех на громадный "Титаник". а паритет это только болььшая замануха... Трамп сказал - нужен слабый доллар...типа: мы вам помогали - теперь ваша очередь, а то и так еле еле на плаву держимся...Как сказал Vаdens: - пузырь должен лопнуть - воздух заканчивается...))
 
Sergey Novokhatskiy:
скоро и ещё одна доливка и всё ждем профита или стоп:

однозначно...

Sergey Novokhatskiy 2017.02.28 17:31   RU
А евро прямо пока по плану шагает...

если успеете спрыгнуть...


 Вся торговля здесь - заманить, а потом нае...кинуть тех, у кого депо копейки...

Их большинство. Ну, а кто побогаче, мож и еще заработают. Тока для Хозяина это пшик с дохода...

 
Sergey Novokhatskiy:
скоро и ещё одна доливка
А что Вы так рано стали Кадика сдавать (нижние ордера)?
 
Lesorub:

однозначно...

Sergey Novokhatskiy 2017.02.28 17:31   RU
А евро прямо пока по плану шагает...

если успеете спрыгнуть...


 Вся торговля здесь - заманить, а потом нае...кинуть тех, у кого депо копейки...

Их большинство. Ну, а кто побогаче, мож и еще заработают. Тока для Хозяина это пшик с дохода...

Зарика начал в бай с понедельника потихоньку набирать ,правда своп ,не в мою сторону . Чего скажешь ? 
 
Lesorub:

однозначно...

Sergey Novokhatskiy 2017.02.28 17:31   RU
А евро прямо пока по плану шагает...

если успеете спрыгнуть...


 Вся торговля здесь - заманить, а потом нае...кинуть тех, у кого депо копейки...

Их большинство. Ну, а кто побогаче, мож и еще заработают. Тока для Хозяина это пшик с дохода...

Вот что-то только это затишье невнятное... или нефть рванет...или еще что покрепче... саудиты вон свою все по-моему частично решили продать, так краем уха слышал...
 
Server Muradasilov:
Зарика начал в бай с понедельника потихоньку набирать ,правда своп ,не в мою сторону . Чего скажешь ? 

Идет, и хорошо...    


 
Lesorub:

Идет, и хорошо...    


  
 
tuma_news:

Неужели Евро развернулась)

Спасибо)

во всем виновата трампа...


 
tuma_news:
Евро/долл  продаёшь  или  покупаешь?

Откуда или до куда? )

Спасибо ! )

Бубен свистнули ...


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