FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 232
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Всем удачи.
скоро и ещё одна доливка и всё ждем профита или стоп:
однозначно...
если успеете спрыгнуть...
Вся торговля здесь - заманить, а потом нае...кинуть тех, у кого депо копейки...
Их большинство. Ну, а кто побогаче, мож и еще заработают. Тока для Хозяина это пшик с дохода...
скоро и ещё одна доливка
однозначно...
если успеете спрыгнуть...
Вся торговля здесь - заманить, а потом нае...кинуть тех, у кого депо копейки...
Их большинство. Ну, а кто побогаче, мож и еще заработают. Тока для Хозяина это пшик с дохода...
однозначно...
если успеете спрыгнуть...
Вся торговля здесь - заманить, а потом нае...кинуть тех, у кого депо копейки...
Их большинство. Ну, а кто побогаче, мож и еще заработают. Тока для Хозяина это пшик с дохода...
Зарика начал в бай с понедельника потихоньку набирать ,правда своп ,не в мою сторону . Чего скажешь ?
Идет, и хорошо...
Идет, и хорошо...
Неужели Евро развернулась)
Спасибо)
во всем виновата трампа...
Евро/долл продаёшь или покупаешь?
Откуда или до куда? )
Спасибо ! )
Бубен свистнули ...