FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 605

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Утверждение

трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.

За последние 3 часа не выполнилось ни разу. Все синхронно.

Да и почему AUDUSD и USDCAD должны вилять GBPUSD, EURUSD.

Доллар всеми виляет ))

 
elibrarius:

Утверждение

За последние 3 часа не выполнилось ни разу. Все синхронно.

Да и почему AUDUSD и USDCAD должны вилять GBPUSD, EURUSD.

Доллар всеми виляет ))


я уже говорил но вам повторю - во первых доллар а во вторых - кросс пары о которых все почему то забывают ... 

и там на предидущей страничке скрины гляньте ... 
 
elmucon:

я уже говорил но вам повторю - во первых доллар а во вторых - кросс пары о которых все почему то забывают ... 

и там на предидущей страничке скрины гляньте ... 

На скринах М15 - как вы там "проходит 5 и более минут" наблюдаете?

 
elibrarius:

На скринах М15 - как вы там "проходит 5 и более минут" наблюдаете?


ну если быть чесным то должно работать на часах...

это были эксперементы на 5 минутах очень рисковано - на 15 минутах вроде стоит уверенно - на часах вообще нервы не трепит но и зарабатывает мало

это уже на ваш вкус на каком графике торговать ... 

мне сейчас нравиться 15 минут с машкой в  20 ... а вы как хотите ... 

и кстати этот текст не мой - я его в инете скопировал - так что про 5 минут это не ко мне ... 

я просто смотрю куда какая пара идёт и придерживаются ли они этих правил ... 

 
elmucon:

ну если быть чесным то должно работать на часах...

это были эксперементы на 5 минутах очень рисковано - на 15 минутах вроде стоит уверенно - на часах вообще нервы не трепит но и зарабатывает мало

это уже на ваш вкус на каком графике торговать ... 

мне сейчас нравиться 15 минут с машкой в  20 ... а вы как хотите ... 

и кстати этот текст не мой - я его в инете скопировал - так что про 5 минут это не ко мне ... 

я просто смотрю куда какая пара идёт и придерживаются ли они этих правил ... 


охренеть тактика, модератор даже попробовал ее реализовать

 
Mickey Moose:

охренеть тактика, модератор даже попробовал ее реализовать


ну видать вам лень набрать в гугле "торговля по парам союзникам" что бы понять вообще о чём речь ...

так что можете дальше играться с лесорубом в вангу и нострадамуса ... 

 

Что за мода - повылазят потомки "  Старого " единомышленники -фуфлыжники . Да начинают в Лесорубыча тыкать ,своей безграничной тупостью . Лесоруб ,уже давно Вас всех порвал ,пережевал ,и выплюнул ! 

PS. Старый ,ты бы обратно залез ,откуда вылез ,и там, преспокойненько пас, своё стадо баранов . 

 
Server Muradasilov:

Что за мода - повылазят потомки "  Старого " единомышленники -фуфлыжники . Да начинают в Лесорубыча тыкать ,своей безграничной тупостью . Лесоруб ,уже давно Вас всех порвал ,пережевал ,и выплюнул ! 

PS. Старый ,ты бы обратно залез ,откуда вылез ,и там, преспокойненько пас, своё стадо баранов . 


я так понял это мне? так вот не говори мне что делать а я не скажу куда тебе идти - усёк ?

ps вы можете сидеть на своих сеточках и ждать прибыли годами, мне так не интересно ... 

смотрю у тебя удержание от 2 - до 8 дней - у меня от 10 минут до 2 часов... ты на выходные в присядку пошёл а я закрылся ещё вечером,

у тебя за 14 недель  37 процентов у меня за неделю 27 .... так что "чеши репу" ... 

а я обязательно залезу туда от куда вылез - вот тебе нервы выверну на изнанку и залезу ... 

ну и в довершение сравним просадки с верху моя с низу твоя ...

ё1232

 это что такая стратегия всё время сидеть в минусе? 


вот интересно у тебя зелёненькая с синенькой когда нибудь встретятся?

ё1321

 
elmucon:


так что можете дальше играться с лесорубом в вангу и нострадамуса ... 

Одни Ваши стоноты читаем только...

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По Ене и Луню зоны набора входов в селл выше по теме ...(кому интересно)                   

 

Результат:


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