FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 605
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Утверждение
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.
За последние 3 часа не выполнилось ни разу. Все синхронно.
Да и почему AUDUSD и USDCAD должны вилять GBPUSD, EURUSD.
Доллар всеми виляет ))
Утверждение
За последние 3 часа не выполнилось ни разу. Все синхронно.
Да и почему AUDUSD и USDCAD должны вилять GBPUSD, EURUSD.
Доллар всеми виляет ))
я уже говорил но вам повторю - во первых доллар а во вторых - кросс пары о которых все почему то забывают ...и там на предидущей страничке скрины гляньте ...
я уже говорил но вам повторю - во первых доллар а во вторых - кросс пары о которых все почему то забывают ...и там на предидущей страничке скрины гляньте ...
На скринах М15 - как вы там "проходит 5 и более минут" наблюдаете?
На скринах М15 - как вы там "проходит 5 и более минут" наблюдаете?
ну если быть чесным то должно работать на часах...
это были эксперементы на 5 минутах очень рисковано - на 15 минутах вроде стоит уверенно - на часах вообще нервы не трепит но и зарабатывает мало
это уже на ваш вкус на каком графике торговать ...
мне сейчас нравиться 15 минут с машкой в 20 ... а вы как хотите ...
и кстати этот текст не мой - я его в инете скопировал - так что про 5 минут это не ко мне ...
я просто смотрю куда какая пара идёт и придерживаются ли они этих правил ...
ну если быть чесным то должно работать на часах...
это были эксперементы на 5 минутах очень рисковано - на 15 минутах вроде стоит уверенно - на часах вообще нервы не трепит но и зарабатывает мало
это уже на ваш вкус на каком графике торговать ...
мне сейчас нравиться 15 минут с машкой в 20 ... а вы как хотите ...
и кстати этот текст не мой - я его в инете скопировал - так что про 5 минут это не ко мне ...
я просто смотрю куда какая пара идёт и придерживаются ли они этих правил ...
охренеть тактика, модератор даже попробовал ее реализовать
охренеть тактика, модератор даже попробовал ее реализовать
ну видать вам лень набрать в гугле "торговля по парам союзникам" что бы понять вообще о чём речь ...
так что можете дальше играться с лесорубом в вангу и нострадамуса ...
Что за мода - повылазят потомки " Старого " единомышленники -фуфлыжники . Да начинают в Лесорубыча тыкать ,своей безграничной тупостью . Лесоруб ,уже давно Вас всех порвал ,пережевал ,и выплюнул !
PS. Старый ,ты бы обратно залез ,откуда вылез ,и там, преспокойненько пас, своё стадо баранов .
Что за мода - повылазят потомки " Старого " единомышленники -фуфлыжники . Да начинают в Лесорубыча тыкать ,своей безграничной тупостью . Лесоруб ,уже давно Вас всех порвал ,пережевал ,и выплюнул !
PS. Старый ,ты бы обратно залез ,откуда вылез ,и там, преспокойненько пас, своё стадо баранов .
я так понял это мне? так вот не говори мне что делать а я не скажу куда тебе идти - усёк ?
ps вы можете сидеть на своих сеточках и ждать прибыли годами, мне так не интересно ...
смотрю у тебя удержание от 2 - до 8 дней - у меня от 10 минут до 2 часов... ты на выходные в присядку пошёл а я закрылся ещё вечером,
у тебя за 14 недель 37 процентов у меня за неделю 27 .... так что "чеши репу" ...
а я обязательно залезу туда от куда вылез - вот тебе нервы выверну на изнанку и залезу ...
ну и в довершение сравним просадки с верху моя с низу твоя ...
это что такая стратегия всё время сидеть в минусе?
вот интересно у тебя зелёненькая с синенькой когда нибудь встретятся?
так что можете дальше играться с лесорубом в вангу и нострадамуса ...
Одни Ваши стоноты читаем только...
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По Ене и Луню зоны набора входов в селл выше по теме ...(кому интересно)
Результат: