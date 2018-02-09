FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 213
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Доброе время суток всем.
Все на евре?
Тоже в бай буду набирать.
По ней точного входа никогда не выходит.
Золотишко сегодня спятило, выбило все нажитое.(
Приветик !
давай свой прогноз по Евре )
откуда набор будет? ) и до куда ! )
Спасибо!
пожалуй, сделаю перерыв от форума)
Прогнозить никто не хочет)
Ренка очередной Грааль пишет...)))
Даю установку по покупку)
Чего я здесь делал то?))))
Барабашкин, забань меня, плиз.
А то пошлю)
Евро тянет к небу
пожалуй, сделаю перерыв от форума)
Прогнозить никто не хочет)
Ренка очередной Грааль пишет...)))
Даю установку по покупку)
Схожие мысли, но это не есть хорошо.)
Вообще, что все на ней зависли?
Есть другие валюты или уже нет?
подтвердили бай на Н4...
от 1.0500
Схожие мысли, но это не есть хорошо.)
Вообще, что все на ней зависли?
Есть другие валюты или уже нет?
Вот тебе другой прогноз )
Я только с Евро занимаюсь)
Вот тебе другой прогноз )
Я только с Евро занимаюсь)
Конечно все с долей риска.
Можно и ниже нарисовать *1.03580*, но мы же в разуме и при наборе тоностью мона немного пренебречь.))
у тебя низ 1,0480 тоже что-ли? )))
Евру завтра нужно смотреть на голубой линии и оттуда брать,не раньше )
Завтра, послезавтра и до конца этой недели боюсь не достанем голубую?