FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 570
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здесь смотрю...
https://www.teletrade.ru/analytics/economical_calendar
спасибо=)
Ни фигасе,лунь!
вот такую шнягу сформировали:
двойные палки ...
вот такую шнягу сформировали:
двойные палки ...
Ниже у тебя красная зона,имеется вариант туда сползти?
Ниже у тебя красная зона,имеется вариант туда сползти?
цена там будет...
по времени, хз
но, я склонен к тому, что КУКЛ погонит за верхними долгами, там их как блох...
внизу также нет долгов, кроме того, что недавно нарисовали, а те, что были, собрали шпилей
вернее есть, но далеко внизу:
надеюсь, все в порядке?
фунтика жду ...
надеюсь, все в порядке?
фунтика жду ...
Валерьянка-перешла на зеленые.
Спиртосодержащие > 11%
Музыка-"Лунная соната"
USD/CAD на отдельном счете. Если откатит по счету к 0 закрою сразу.
Сравнивала аналитику по канадскому банку до и после.
Банку Канады респект надо делать, воспользовался ситуацией и решил свои проблемы.)
Хорошо)
Какие твои рекомендации?Спасибо!)
Дядя Коля в чтв. должен прийти, а не в птн.
Смотрю опять в низ.
Технически- это не правильно так как против тренда,но так уж получилось.
т.р. пока стоит 1. 16 (0.5), бонусом жду ниже, на меня не ориентируйся, судя по графику за тенью сходим к 1.98 -это минимум ( поспешила с ордером).
Валерьянка-перешла на зеленые.
Спиртосодержащие > 11%
Музыка-"Лунная соната"
USD/CAD на отдельном счете. Если откатит по счету к 0 закрою сразу.
Сравнивала аналитику по канадскому банку до и после.
Банку Канады респект надо делать, воспользовался ситуацией и решил свои проблемы.)
мда...
судя по нижним долгам, это еще не предел
седня закрыл весь убыток на паре (довольно драйва)
фунт в продажах ...
мда...
судя по нижним долгам, это еще не предел
седня закрыл весь убыток на паре (довольно драйва)
фунт в продажах ...
1.37930-1.22106=15824+ 3 фигурки в низ для тех кому скучно....Разбудите меня.)
1.37930-1.22106=15824+ 3 фигурки в низ для тех кому скучно....Разбудите меня.)
Ставка по Евро в 15.45 (по нашему времени) разбудит...