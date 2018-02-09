FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 570

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Lesorub:

здесь смотрю...

https://www.teletrade.ru/analytics/economical_calendar


спасибо=)

 
Vadens:

Ни фигасе,лунь! 


вот такую шнягу сформировали:

двойные палки ...

 
Lesorub:

вот такую шнягу сформировали:

двойные палки ...


Ниже у тебя красная зона,имеется вариант туда сползти?

 
Vadens:

Ниже у тебя красная зона,имеется вариант туда сползти?

цена там будет...

по времени, хз

но, я склонен к тому, что КУКЛ погонит за верхними долгами, там их как блох...

внизу также нет долгов, кроме того, что недавно нарисовали, а те, что были, собрали шпилей


вернее есть, но далеко внизу:


 
sterva:


надеюсь, все в порядке?

фунтика жду ...

 
Lesorub:

надеюсь, все в порядке?

фунтика жду ...

Валерьянка-перешла на зеленые.

Спиртосодержащие > 11%

Музыка-"Лунная соната"

USD/CAD на отдельном счете. Если откатит по счету к 0 закрою сразу.

Сравнивала аналитику по канадскому банку до и после. 

Банку Канады респект надо делать, воспользовался ситуацией и решил свои проблемы.)

 
tuma_news:

Хорошо)

Какие твои рекомендации?

Спасибо!)

Дядя Коля в чтв. должен прийти, а не в птн.

Смотрю опять в низ.

Технически- это не правильно так как против тренда,но так уж получилось.

т.р. пока стоит 1. 16 (0.5), бонусом жду ниже, на меня не ориентируйся, судя по графику за тенью сходим к 1.98 -это минимум  ( поспешила с ордером).

 
sterva:

Валерьянка-перешла на зеленые.

Спиртосодержащие > 11%

Музыка-"Лунная соната"

USD/CAD на отдельном счете. Если откатит по счету к 0 закрою сразу.

Сравнивала аналитику по канадскому банку до и после. 

Банку Канады респект надо делать, воспользовался ситуацией и решил свои проблемы.)

мда...

судя по нижним долгам, это еще не предел

седня закрыл весь убыток на паре (довольно драйва)

фунт в продажах ...

 
Lesorub:

мда...

судя по нижним долгам, это еще не предел

седня закрыл весь убыток на паре (довольно драйва)

фунт в продажах ...


1.37930-1.22106=15824+ 3 фигурки в низ для тех кому скучно....Разбудите меня.)

 
sterva:

1.37930-1.22106=15824+ 3 фигурки в низ для тех кому скучно....Разбудите меня.)

Ставка по Евро в 15.45 (по нашему времени) разбудит...

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