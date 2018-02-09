FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 650
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Кто- нибудь объяснит логику с сегодняшней ставкой по фунту.
Я понимаю её повысили и уронили фунт, а если бы вдруг оставили или понизили?
Похоже был бы он вообще ниже плинтуса. Кто виноват? Что делать?
Не обращай внимания. Это временно,снова будет на 35. Карни там заикнулся про повышение ещё ставки в 2018 и 2020 гг и Маркет это скоропостижно использовал для опрокидывания покупателей,т.к. долгосрочная тенденция восходящая и многие в покупках. А узнать куда вольют бабло после новости никакой vadutr не поможет,ибо это коммерческая тайна.
Меня не только интересует кратко-среднесрочная торговля......я там живу.
Камни намечаю вручную,по ним расставляю капканы. Допуск по точности меня устраивает.
Старый,твою подсказку мы с тобой прошли ещё на 4-ке в 3-м классе общеобразовательной школы.
Если имеешь чё сказать,выкладывай в файле стройной теорией,а вот это...дым напускать в тамбуре не надо.
Ты хочешь сказать,что Местные из наторговки пооткрывались баем?
А сам-то можешь доказать реально,без напускания дыма,что знал и видел предстоящий импульс в шорт?
Радоваться нужно.
Старый более менее культурно себя ведет
//PS относительно и на фоне прошлого....
Радоваться нужно.
Старый более менее культурно себя ведет
//PS относительно прошлого....
Ишима на него нет.
Не знаю как у кого, но идём по тихоньку норм.
Красяво.
А эквити, чуть выше в отчете, там чо?
а у кого завалялась торговая панель: бай, селл, бай стоп, селл стоп, бай лимит, селл лимит?
без наворотов, самая простая...
а у кого завалялась торговая панель: бай, селл, бай стоп, селл стоп, бай лимит, селл лимит?
без наворотов, самая простая...
cmillion выкладывал в разделе экспертов - отличная работа, даже допиливать не пришлось
cmillion выкладывал в разделе экспертов - отличная работа, даже допиливать не пришлось
так скиньте в лс, если даже не пришлось допиливать
спасибо
Кстати,давно я не рылся в кодебасе,в поисках грааля.
Насчет "давно"...
Я вообще впервые в жизни в проге для реала применил понятие максимальный лот и сделал расчет доступной маржи при открытии ордера.
Иди, майор перечитай там всё внимательно (попозжа придется удалить)
Я три дня вылизывал эту прогу на деме перед тем как воткнуть на реал. Ну думал - усё.
Ан нет...
Логрифмы, 3.14, алгоритм несливайки и прочее и прочее...
Система простая, реализация сложная.
Это уже концовка.
Приплюсуй к написанному выше.
В этой стратегиий гарантированно возможно всё вышеперечисленное
Аппетит приходит во время еды).
Я шел к ней очень долго и муторно
Мовлат тут еще был.
Понимание начало приходить только после изучения принципа и алгоритма работы СМЕ.
Записывал история по путокольным объемам, выводил ее на графики в 3-х мерном изображении и т.д. и т.д.
Да дофига всего...
Очень про многое тут рассказывал, но больше всего Мовлату.
Насчет "давно"...
Я вообще впервые в жизни в проге для реала применил понятие максимальный лот и сделал расчет доступной маржи при открытии ордера.
Иди, майор перечитай там всё внимательно (попозжа придется удалить)
Я три дня вылизывал эту прогу на деме перед тем как воткнуть на реал. Ну думал - усё.
Ан нет...
Логрифмы, 3.14, алгоритм несливайки и прочее и прочее...
Система простая, реализация сложная.
Это уже концовка.
Приплюсуй к написанному выше.
В этой стратегиий гарантированно возможно всё вышеперечисленное
Аппетит приходит во время еды).
Ты чё меня в звании понижаешь! Подполковником меня Айдлер кликал.
Помнится,о подобном я тебя просил.
Как в той свалке найти твою прогу?