FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 329

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Darirunu:

Может Вы своими умозаключениями дадите  обьяснения ?

чему?

это индексы валют в моём понимании

поэтому:

если индекс евро растет быстрее, чем индекс доллара, то пара евро-бакс будет рости.

вот и вся математика

 
Darirunu:

Может Вы своими умозаключениями дадите  обьяснения ? А где ваше 1,14 
да у нас много тут чего, в том числе и 100. Будут верить такому или нет - нам без разницы
 
Renat Akhtyamov:
да у нас много тут чего, в том числе и 100. Будут верить такому или нет - нам без разницы

А как назвать по вашему все что тут пишется одним словом?
 
Darirunu:

А как назвать по вашему все что тут пишется одним словом?
это Вы у себя спросите. Кстати, как там дела, то есть тот форум на котором Вы тусуетесь?
 
Renat Akhtyamov:

на 5-рке историю качать не надо, тама автоматом подкачивается)

вот:


Спасибо, в расписании движения вроде как без перемен, что-то Lesorub укреплением индекса доллара грозится...а фунт как бы и не собирается возвращаться... перешел в новую реальность бытия, что и определяет теперь сознание...(мне до Vadensa не достать). А в рейтинге чемпионата вроде без перемен...
 
инвесторы опасаются войны с участием Америки. поэтому доллар падает.
 
Renat Akhtyamov:
это Вы у себя спросите. Кстати, как там дела, то есть тот форум на котором Вы тусуетесь?

YНе знаю о чем вы .Одно могу сказать .Что писаниной заняты только те кто и видел реальной торговли то никогда ..Как  в песне https://www.youtube.com/watch?v=n7HLlj1tH1Q
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Дюна - Борька - Бабник
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Сергей Криушин:
Спасибо, в расписании движения вроде как без перемен, что-то Lesorub укреплением доллара грозится...а фунт как бы и не собирается возвращаться... перешел в новую реальность бытия, что и определяет теперь сознание...(мне до Vadensa не достать). А в рейтинге чемпионата вроде без перемен...

да не, зашевелились теперь. одного дня хватило....

а то начали номинации придумывать - типо у кого спокойнее торговля, тот и победил.

 
Сергей Криушин:
Спасибо, в расписании движения вроде как без перемен, что-то Lesorub укреплением индекса доллара грозится...а фунт как бы и не собирается возвращаться... перешел в новую реальность бытия, что и определяет теперь сознание...(мне до Vadensa не достать). А в рейтинге чемпионата вроде без перемен...

сомневаетесь?


 
Lesorub:

сомневаетесь?


у тебя на скрине индекс доллАра?

вот же он как счас прЭ:


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