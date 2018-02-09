FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 329
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Может Вы своими умозаключениями дадите обьяснения ?
чему?
это индексы валют в моём понимании
поэтому:
если индекс евро растет быстрее, чем индекс доллара, то пара евро-бакс будет рости.
вот и вся математика
Может Вы своими умозаключениями дадите обьяснения ? А где ваше 1,14
да у нас много тут чего, в том числе и 100. Будут верить такому или нет - нам без разницы
А как назвать по вашему все что тут пишется одним словом?
А как назвать по вашему все что тут пишется одним словом?
на 5-рке историю качать не надо, тама автоматом подкачивается)
вот:
это Вы у себя спросите. Кстати, как там дела, то есть тот форум на котором Вы тусуетесь?
YНе знаю о чем вы .Одно могу сказать .Что писаниной заняты только те кто и видел реальной торговли то никогда ..Как в песне https://www.youtube.com/watch?v=n7HLlj1tH1Q
Спасибо, в расписании движения вроде как без перемен, что-то Lesorub укреплением доллара грозится...а фунт как бы и не собирается возвращаться... перешел в новую реальность бытия, что и определяет теперь сознание...(мне до Vadensa не достать). А в рейтинге чемпионата вроде без перемен...
да не, зашевелились теперь. одного дня хватило....
а то начали номинации придумывать - типо у кого спокойнее торговля, тот и победил.
Спасибо, в расписании движения вроде как без перемен, что-то Lesorub укреплением индекса доллара грозится...а фунт как бы и не собирается возвращаться... перешел в новую реальность бытия, что и определяет теперь сознание...(мне до Vadensa не достать). А в рейтинге чемпионата вроде без перемен...
сомневаетесь?
сомневаетесь?
у тебя на скрине индекс доллАра?
вот же он как счас прЭ: