FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 167
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Так у него лок получится, поэтому скорее всего он тупо просадку пережидает
Я лок не ставлю.
Спасибо!
1,0650 покупка там.
Я лок не ставлю.
Спасибо!
Аааа. Ловко ты высчитал самобан на неделю....
10 чипсов и ...
А ведь могло быть и 1,035 - выдержал бы?
)
Илья, я тут заметил(до самобана) , что от твоих палок нужно ещё поправку делать.И тогда вход получится на 80-90% безпросадочный.
Покажи палки на сейчас.
Спасибо!
основная засада в них - загон!!!
или, ты думал, КУКЛ тебе просто так даст купить - продать???
продай фунт и не морочь себе палками голову!!!
Аааа. Ловко ты высчитал самобан на неделю....
10 чипсов и ...
А ведь могло быть и 1,035 - выдержал бы?
)
У меня все прогнозы сбываются в плюс +
Спасибо!
основная засада в них - загон!!!
или, ты думал, КУКЛ тебе просто так даст купить - продать???
продай фунт и не морочь себе палками голову!!!
спасибо!
Прошу удалить мои 100 сообщений.
Спасибо!
Уважаемые модераторы!
Прошу удалить мои 100 сообщений.
Спасибо!
Выдержал)
У меня все прогнозы сбываются в плюс +
Спасибо!
Тума, вход 06, тейк 07, просадка до 0520, смысл в такой торговле?
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242762&viewfull=1#post16242762
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242834&viewfull=1#post16242834
Нееее - это к Владимиру - его ветка. А он уже отказался. Я бы тоже отказался ;)
Так что ...
ЗЫ. Блин, да что ж за люди-то ... С ними по-человечески, а они жаловаться сразу ...
Вам выносится строгий выговор или что ?
Спасибо!
Тума, вход 06, тейк 07, просадка до 0520, смысл в такой торговле?
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242762&viewfull=1#post16242762
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242834&viewfull=1#post16242834
когда все ждали
1,0870
1,09
1,15
1,20
1,17...
)))
Спасибо!