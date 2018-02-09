FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 167

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Renat Akhtyamov:
Так у него лок получится, поэтому скорее всего он тупо просадку пережидает
1,0650 покупка там.

Я лок не ставлю.

Спасибо!
 
tuma_news:
1,0650 покупка там.

Я лок не ставлю.

Спасибо!

Аааа. Ловко ты высчитал самобан на неделю....

10 чипсов и ...

А ведь могло быть и 1,035 - выдержал бы?

)

 
tuma_news:
Илья,  я тут  заметил(до самобана) , что от твоих палок нужно ещё поправку делать.И тогда вход получится на 80-90% безпросадочный.

Покажи палки на сейчас.

Спасибо!


основная засада в них - загон!!!

или, ты думал, КУКЛ тебе просто так даст купить - продать???


продай фунт и не морочь себе палками голову!!!

 
Renat Akhtyamov:

Аааа. Ловко ты высчитал самобан на неделю....

10 чипсов и ...

А ведь могло быть и 1,035 - выдержал бы?

)

Выдержал)

У меня все прогнозы сбываются в плюс +

Спасибо!
 
Lesorub:


основная засада в них - загон!!!

или, ты думал, КУКЛ тебе просто так даст купить - продать???


продай фунт и не морочь себе палками голову!!!

я еврой занимаюсь )

спасибо!
 
Уважаемые модераторы!

Прошу удалить мои 100  сообщений.

Спасибо!
 
tuma_news:
Уважаемые модераторы!

Прошу удалить мои 100  сообщений.

Спасибо!
Ты Барабашкина загонять хочешь? 
 
tuma_news:
Выдержал)

У меня все прогнозы сбываются в плюс +

Спасибо!

Тума, вход 06, тейк 07, просадка до 0520, смысл в такой торговле?

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242762&viewfull=1#post16242762 

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242834&viewfull=1#post16242834 

 
Artyom Trishkin:
Нееее - это к Владимиру - его ветка. А он уже отказался. Я бы тоже отказался ;)

Так что ...

ЗЫ. Блин, да что ж за люди-то ... С ними по-человечески, а они жаловаться сразу ...
А как жалоба сам на  себя сказывается на ВАС ?

Вам  выносится строгий выговор  или что ?

Спасибо!
 
pridurok:

Тума, вход 06, тейк 07, просадка до 0520, смысл в такой торговле?

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242762&viewfull=1#post16242762 

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16242834&viewfull=1#post16242834 

Ты лучше скажи  про 1,0824 ,

когда все ждали

 1,0870

 1,09

1,15

1,20

1,17...

)))

Спасибо!
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