FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 572

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sterva:


А вот закрыть лунь мне тяжко.

Вагон денег уйдет.)

Есть картинка по нему масштабная?

Может маркет спасет?

Зачем закрывать? Нормально летит.

 
Mickey Moose:

Зачем закрывать? Нормально летит.


Прикипела к нему, забыла, что заносит его на поворотах.)

Вам с вашим девизом тоже сложно верить.

- помогу залезть в просадку: 
- выращу лося для вашего депозита 
- продам сливающего советника 

 
sterva:


забейте...

[Удален]  
sterva:

Прикипела к нему, забыла, что заносит его на поворотах.)

Вам с вашим девизом тоже сложно верить.

- помогу залезть в просадку: 
- выращу лося для вашего депозита 
- продам сливающего советника 


Куплю лося.

 
sterva:

Ень с лимитами +++

А вот закрыть лунь мне тяжко.

Вагон денег уйдет.)

Есть картинка по нему масштабная?

Может маркет спасет?

идеал 1,1700 +- 50

 
Lesorub:

вот, настрадал предсказамус ...



1,2075/85
 

бакс так и давят вниз...

мож пятница остановит малость ???

 

хотя идекс фунта вниз чешет уже:

индекс Евры тож остановился, хотя есть долги на текущем хае:


 

Чиф  обновил лой и это вход:


в общем, есть предпосылки к хорошей коррекции, ждемс его величество БАКС ...

 

Может временно забыть про технику, когда главную роль играет политика...опускали йеньку - теперь вот бакс будут душить и душить... пока не сдохнет - надоел всем уже...)))

добавил: Да, а еще какие там природные катаклизмы, что не дай бог...для них конечно это мелочь, но все равно, удар мощный по экономике...

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