FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 572
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А вот закрыть лунь мне тяжко.
Вагон денег уйдет.)
Есть картинка по нему масштабная?Может маркет спасет?
Зачем закрывать? Нормально летит.
Зачем закрывать? Нормально летит.
Прикипела к нему, забыла, что заносит его на поворотах.)
Вам с вашим девизом тоже сложно верить.
- помогу залезть в просадку:
- выращу лося для вашего депозита
- продам сливающего советника
забейте...
Прикипела к нему, забыла, что заносит его на поворотах.)
Вам с вашим девизом тоже сложно верить.
- помогу залезть в просадку:
- выращу лося для вашего депозита
- продам сливающего советника
Куплю лося.
Ень с лимитами +++
А вот закрыть лунь мне тяжко.
Вагон денег уйдет.)
Есть картинка по нему масштабная?Может маркет спасет?
идеал 1,1700 +- 50
вот, настрадал предсказамус ...
бакс так и давят вниз...
мож пятница остановит малость ???
хотя идекс фунта вниз чешет уже:
индекс Евры тож остановился, хотя есть долги на текущем хае:
Чиф обновил лой и это вход:
в общем, есть предпосылки к хорошей коррекции, ждемс его величество БАКС ...
Может временно забыть про технику, когда главную роль играет политика...опускали йеньку - теперь вот бакс будут душить и душить... пока не сдохнет - надоел всем уже...)))
добавил: Да, а еще какие там природные катаклизмы, что не дай бог...для них конечно это мелочь, но все равно, удар мощный по экономике...