FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 800

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sterva:

Спасибо.)

Вчера поняла, что с большой вероятностью прокатят,но уж поздно.

Сегодя и фунт с еврой поругались. На чем фунт улетел непонимаю пока.)

тут писали про золотишко и я и Север

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page786

фунт продавцов разгребает...

по евро покупки растут...
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.11.30
  • www.mql5.com
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Обратите внимание на фунт ену, у меня сигнал на шорт. Тейк поставил на 147,300.

 
Aleksandr Yakovlev:

Обратите внимание на фунт ену, у меня сигнал на шорт. Тейк поставил на 147,300.

возьмешь, тока поменьше, ибо жадненький...

150.3 не хватит?

 
Renat Akhtyamov:

возьмешь, тока поменьше, ибо жадненький...

150.3 не хватит?


 

Можно и так нарисовать


 
Aleksandr Yakovlev:

Можно и так нарисовать

а чо, фуй в целом вниз чтоли идет?

мне кажется что вверх

поэтому его бы не продавать, а покупать надо, но только с отката. У тебя там маленькая голубенькая точечка, вот где то там, наверно.

а вообще, полковник скажет, здесь кроссы, я пас

 
Renat Akhtyamov:

а чо, фуй в целом вниз чтоли идет?

мне кажется что вверх

полковник скажет, здесь кроссы, я пас


Да нее, на недельном это флет. Моя хотелка просто так хочет , чтобы вниз сходили еще раз до моего выставленного тейка, а потом вверх и далеко выше той цены, где мы сейчас стоим.

 
Renat Akhtyamov:

а чо, фуй в целом вниз чтоли идет?

мне кажется что вверх

поэтому его бы не продавать, а покупать надо, но только с отката. У тебя там маленькая голубенькая точечка, вот где то там, наверно.

а вообще, полковник скажет, здесь кроссы, я пас


Aleksandr Yakovlev:

Да нее, на недельном это флет. Моя хотелка просто так хочет , чтобы вниз сходили еще раз до моего выставленного тейка, а потом вверх и далеко выше той цены, где мы сейчас стоим.


Всё видит! Добавить нечего. Лобешником упёрлись не слабо,но и внизу плита. Если лбом пробьёт таки-на 158 затопчется.


 
Vadens:


Всё видит! Добавить нечего. Лобешником упёрлись не слабо,но и внизу плита. Если лбом пробьёт таки-на 158 затопчется.

Въехал я наконец то

В разворот точку ставим и айда поле деятельности проветривать

а 158-я наклевывается, последняя, а выше нетю уже

а если по 158-ой поползет и поползет, чо делать то тогда или по тренду такое получается или сказки это и не бывает такого?

 

Сегодня пятница.

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.12.05 18:54

Да не, просто они так работают.

Сегодня-завтра затянут покупателей на своп, а в пятницу раскидают по стойлам.


В конце дня не забыть проверить ...

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