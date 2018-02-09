FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 800
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Вчера поняла, что с большой вероятностью прокатят,но уж поздно.
Сегодя и фунт с еврой поругались. На чем фунт улетел непонимаю пока.)
тут писали про золотишко и я и Север
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page786
фунт продавцов разгребает...по евро покупки растут...
Обратите внимание на фунт ену, у меня сигнал на шорт. Тейк поставил на 147,300.
Обратите внимание на фунт ену, у меня сигнал на шорт. Тейк поставил на 147,300.
возьмешь, тока поменьше, ибо жадненький...
150.3 не хватит?
возьмешь, тока поменьше, ибо жадненький...
150.3 не хватит?
Можно и так нарисовать
Можно и так нарисовать
а чо, фуй в целом вниз чтоли идет?
мне кажется что вверх
поэтому его бы не продавать, а покупать надо, но только с отката. У тебя там маленькая голубенькая точечка, вот где то там, наверно.
а вообще, полковник скажет, здесь кроссы, я пас
а чо, фуй в целом вниз чтоли идет?
мне кажется что вверх
полковник скажет, здесь кроссы, я пас
Да нее, на недельном это флет. Моя хотелка просто так хочет , чтобы вниз сходили еще раз до моего выставленного тейка, а потом вверх и далеко выше той цены, где мы сейчас стоим.
а чо, фуй в целом вниз чтоли идет?
мне кажется что вверх
поэтому его бы не продавать, а покупать надо, но только с отката. У тебя там маленькая голубенькая точечка, вот где то там, наверно.
а вообще, полковник скажет, здесь кроссы, я пас
Да нее, на недельном это флет. Моя хотелка просто так хочет , чтобы вниз сходили еще раз до моего выставленного тейка, а потом вверх и далеко выше той цены, где мы сейчас стоим.
Всё видит! Добавить нечего. Лобешником упёрлись не слабо,но и внизу плита. Если лбом пробьёт таки-на 158 затопчется.
Всё видит! Добавить нечего. Лобешником упёрлись не слабо,но и внизу плита. Если лбом пробьёт таки-на 158 затопчется.
Въехал я наконец то
В разворот точку ставим и айда поле деятельности проветривать
а 158-я наклевывается, последняя, а выше нетю уже
а если по 158-ой поползет и поползет, чо делать то тогда или по тренду такое получается или сказки это и не бывает такого?
Сегодня пятница.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.12.05 18:54
Да не, просто они так работают.
Сегодня-завтра затянут покупателей на своп, а в пятницу раскидают по стойлам.
В конце дня не забыть проверить ...