FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 862

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Lesorub:

Молчит, личку не смотрит...

Евру продает, наверное, в тихоря.


Луня душите? До 9 января будет рост...


Не душу. Он у меня в кроссе и устраивает любой. Пойдёт в рост,значит потянет что есть,провалится ещё,значит подгрузит паровоз.

.....Тьфу,бл! Наоборот-в рост подгрузит паровоз,...

 

Всех с НОВЫМ ГОДОМ!

Выставла 2й по евре шорт, но появился вариант 1.225.

Не стоит большими лотами начинать, при возможности нижний перекрою.

Оанда 29/71. )))

 
sterva:

Всех с НОВЫМ ГОДОМ!

Выставла 2й по евре шорт, но появился вариант 1.225.

Не стоит большими лотами начинать, при возможности нижний перекрою.

Оанда 29/71. )))


Наш общий друг выложил такую идею. Я с ним согласен....по верхам,а по низам жисть покажет. 

Все мажоры подошли к какому-то логическому переделу. Самое время посмотреть на индекс. На индекс я могу смотреть только дедовским способом и там видно без очков,что он на поддержках,т.е. кратко-среднесрочный разворот мажоров дело не далёкого времени.


Мои собеседники вообще собираются продавать евру с 23-24-й на пару лет. Может быть.


 
Это я так вижу. У вас могут быть другие мысли.
 

разлупив чуть - чуть глаза...  


 
Lesorub:

разлупив чуть - чуть глаза...  



Мне кажется зря ты по евро баку вышел. Подойдем еще раз к 2000-25 и дальше вниз пойдем.

 
Aleksandr Yakovlev:

Мне кажется зря ты по евро баку вышел. Подойдем еще раз к 2000-25 и дальше вниз пойдем.

рано, поздно...

пока пили, прое... несколько пипов:


ну ниче...


 
Lesorub:

рано, поздно...

пока пили, прое... несколько пипов:


ну ниче...



Без подвала, твои картинки могут вызвать только улыбки наблюдающих))).

 
Uladzimir Izerski:

Без подвала, твои картинки могут вызвать только улыбки наблюдающих))).

мне пох...

улыбайтесь    

хоть в подвале, хоть без

 

68 п. заду не помеха...



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