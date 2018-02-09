FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 862
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Молчит, личку не смотрит...
Евру продает, наверное, в тихоря.
Луня душите? До 9 января будет рост...
Не душу. Он у меня в кроссе и устраивает любой. Пойдёт в рост,значит потянет что есть,провалится ещё,значит подгрузит паровоз.
.....Тьфу,бл! Наоборот-в рост подгрузит паровоз,...
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Выставла 2й по евре шорт, но появился вариант 1.225.
Не стоит большими лотами начинать, при возможности нижний перекрою.
Оанда 29/71. )))
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Выставла 2й по евре шорт, но появился вариант 1.225.
Не стоит большими лотами начинать, при возможности нижний перекрою.
Оанда 29/71. )))
Наш общий друг выложил такую идею. Я с ним согласен....по верхам,а по низам жисть покажет.
Все мажоры подошли к какому-то логическому переделу. Самое время посмотреть на индекс. На индекс я могу смотреть только дедовским способом и там видно без очков,что он на поддержках,т.е. кратко-среднесрочный разворот мажоров дело не далёкого времени.
Мои собеседники вообще собираются продавать евру с 23-24-й на пару лет. Может быть.
разлупив чуть - чуть глаза...
разлупив чуть - чуть глаза...
Мне кажется зря ты по евро баку вышел. Подойдем еще раз к 2000-25 и дальше вниз пойдем.
Мне кажется зря ты по евро баку вышел. Подойдем еще раз к 2000-25 и дальше вниз пойдем.
рано, поздно...
пока пили, прое... несколько пипов:
ну ниче...
рано, поздно...
пока пили, прое... несколько пипов:
ну ниче...
Без подвала, твои картинки могут вызвать только улыбки наблюдающих))).
Без подвала, твои картинки могут вызвать только улыбки наблюдающих))).
мне пох...
улыбайтесь
хоть в подвале, хоть без
68 п. заду не помеха...