FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 715
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отрицательный лок, ты ж сказал что это прописные истины
Лок это прописная истина,а отрицательный,если в детстве головой ударился,то покупаешь вверху,а продаёшь внизу.
Лок это происная истина,а отрицательный,если в детстве головой ударился,то покупаешь вверху,а продаёшь внизу.
не а
отрицательный лок - это абсолютно любой рынок. в этом локе ордера всех его участников.
меж покупками и продажами спред
ну так хоть понял?
нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10
не а
отрицательный лок - это абсолютно любой рынок. в этом локе ордера всех его участников.
меж покупками и продажами спред
ну так хоть понял?
не а
отрицательный лок - это абсолютно любой рынок. в этом локе ордера всех его участников.
ну так хоть понял?
Понятно,уж лучше я на форе. Твой биржевой лок такой же плывучий студень,как биржевые объёмы.
нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10
а это называется среднеквадратичное отклонение. зачем окутывать простые вещи туманом? или умнее хочешь казаться?
нет слушай, не знаю про среднеквадратичное.
Это не стохастик случаем?
Поправь пжста если ошибаюсь
нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10
Запомним. Правда,цена укачивается и швырнуть может в любую сторону.
Запомним. Правда,цена укачивается и швырнуть может в любую сторону.
Да правильно он всё написал, прям тик в тик с моим
тока я продажи уже от 1815 завесил... ну и от 1796 купил, долил
нет слушай, не знаю про среднеквадратичное.
Это не стохастик случаем?
Поправь пжста если ошибаюсь