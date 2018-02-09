FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 715

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Renat Akhtyamov:


отрицательный лок, ты ж сказал что это прописные истины


Лок это прописная истина,а отрицательный,если в детстве головой ударился,то покупаешь вверху,а продаёшь внизу. 

 
Vadens:

Лок это происная истина,а отрицательный,если в детстве головой ударился,то покупаешь вверху,а продаёшь внизу. 

не а

отрицательный лок - это абсолютно любой рынок. в этом локе ордера всех его участников.

меж покупками и продажами спред

ну так хоть понял?

 

нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10

 
Renat Akhtyamov:

не а

отрицательный лок - это абсолютно любой рынок. в этом локе ордера всех его участников.

меж покупками и продажами спред

ну так хоть понял?

а это называется среднеквадратичное отклонение. зачем окутывать простые вещи туманом? или умнее хочешь казаться?
 
Renat Akhtyamov:

не а

отрицательный лок - это абсолютно любой рынок. в этом локе ордера всех его участников.

ну так хоть понял?


Понятно,уж лучше я на форе. Твой биржевой лок такой же плывучий студень,как биржевые объёмы.

 
Dmitry Chepik:

нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10

а как же 19-20? или тоже с отроками решил погонять?
 
nahdi:
а это называется среднеквадратичное отклонение. зачем окутывать простые вещи туманом? или умнее хочешь казаться?

нет слушай, не знаю про среднеквадратичное.

Это не стохастик случаем?

Поправь пжста если ошибаюсь

 
Dmitry Chepik:

нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10


Запомним. Правда,цена укачивается и швырнуть может в любую сторону.

 
Vadens:

Запомним. Правда,цена укачивается и швырнуть может в любую сторону.

Да правильно он всё написал, прям тик в тик с моим

тока я продажи уже от 1815 завесил... ну и от 1796 купил, долил

 
Renat Akhtyamov:

нет слушай, не знаю про среднеквадратичное.

Это не стохастик случаем?

Поправь пжста если ошибаюсь


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