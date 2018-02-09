FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 660
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а вам то зачем? - вы же не торгуете на форексе https://www.mql5.com/ru/forum/216929/page17#comment_6008741
так и есть, я делаю ставки через дц
и то, администраторы думаю подтвердят что я и этого не делаю
Любую. Стратегия не предполагает работу по ценовым меткам
Отпустите цену, пусть она уходит куда хочет.
и мы будем просто пялится сутками на график?
и мы будем просто пялится сутками на график?
Нет, нужно просто зарабатывать, вне зависимости от того - куда идет цена.
Хотите - пяльтесь, но быстро надоест.
Т.к. по барабану - куда идет/пойдет цена, и соответственно график теряет смысловую нагрузку.
Я ж выше написал уже с чего начать.
250 раз возвращался к этому посту чтобы удалить.
А потом подумал - не всем дано, пусть остается.
а вам то зачем? - вы же не торгуете на форексе https://www.mql5.com/ru/forum/216929/page17#comment_6008741
А ну,мышонок,давай за базар отвечай.
Renat Akhtyamov:
Ренка,а можно уровни с объёмами сделать индюком или скриптом для МТ4? Остальное не нужно.
Скриптом - нет, т.к. уровни не статичны.
Индюком - тоже не получиться, т.к. индюк не умеет лазить по инету.
Только советником.
Загвоздкой станет отсутствие верной инфы по расчету уровней. Рекомендации выше дал. Вот с учетом этого и надо творить.
Поэтому выложить не могу, ибо аналогов в свободном доступе нет и продавать тоже не буду, никогда.
Скажу сразу - что этот информатор нужен только как вводная, как наглядная стратегия работы рынка. Заработать на нем НЕ получиться. Лично мне он стал не нужен уже через месяц.
Все сказки про уровни, любые цифры и цели, добытые с отчетов СМЕ, СОТ или с путоколлных таблиц или с любой другой халявной инфы - в урну. Не в этом дело...
Скриптом - нет, т.к. уровни не статичны.
Индюком - тоже не получиться, т.к. индюк не умеет лазить по инету.
Только советником.
Загвоздкой станет отсутствие верной инфы по расчету уровней. Рекомендации выше дал. Вот с учетом этого и надо творить.
Поэтому выложить не могу, ибо аналогов в свободном доступе нет и продавать тоже не буду, никогда.
Скажу сразу - что этот индикатор нужен только как вводная, как наглядная стратегия работы рынка. Заработать на нем НЕ получиться.
Все сказки про уровни, любые цифры и цели, добытые с отчетов СМЕ, СОТ или с путоколлных таблиц или с любой другой халявной инфы - в урну. Не в этом дело...
Скрипт,индюк,советник,телега.....всё равно,лишь бы достоверные объёмы выкладывал а автоматическом режиме. Забивать данные в прогу,таких вариантов много-желания нет,да и смысла тоже. Наблюдал неоднократно,цена расчётные уровни пробивает,а на моём,найденном на истории по графику,останавливается.
Но я бы по-экспериментировал с достоверными биржевыми уровнями непосредственно на графике МТ4,без засирания мозга экселями и макросами и,тем более,иным попутным прогнозирующим мусором.
А насчёт получится заработать или не получится......жизнь разнообразна и интересна.
Скрипт,индюк,советник,телега.....всё равно,лишь бы достоверные объёмы выкладывал а автоматическом режиме. Забивать данные в прогу,таких вариантов много-желания нет,да и смысла тоже. Наблюдал неоднократно,цена расчётные уровни пробивает,а на моём,найденном на истории по графику,останавливается.
Но я бы по-экспериментировал с достоверными биржевыми уровнями непосредственно на графике МТ4,без засирания мозга экселями и макросами и,тем более,иным попутным прогнозирующим мусором.
А насчёт получится заработать или не получится......жизнь разнообразна и интересна.
Зачем эксель и вообще ручная работа?
Метак может гораздо больше, чем парсить инфу с сайтов. Такое для него - как два пальца об асфальт.Я парсил не год, а больше. Выхлоп там есть, но говорю же - инфу могут подменить в самый неожиданный момент (испытал...), могут кикнуть твой айпи-шник, прочие прелести антизаработка и ты уже не у дел. Ненадежно.
Каждый раз я получаю подтверждение того ,что есть определенная математическая закономерность ..
Зачем эксель и вообще ручная работа?
Метак может гораздо больше, чем парсить инфу с сайтов. Такое для него - как два пальца об асфальт.Я парсил не год, а больше. Выхлоп там есть, но говорю же - инфу могут подменить в самый неожиданный момент (испытал...), могут кикнуть твой айпи-шник и ты уже не удел. Ненадежно.
как бы так объяснить, не хочу обидеть, но из всего того что было сказано уже попахивает лапшой