FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 423

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Sergey Lazarenko:

Прогноз, по паре Английский фунт/Американский доллар нынче ночью пойдем вверх, минимум на обновление предыдущих максимумов 


главное, что стоп стоит...


индекс:


 
Lesorub:

главное, что стоп стоит...


индекс:


решил поискать такой индекс, но (!!!)... забыл переключиться на английский. попробуй...

в яндексе можно и на английском в поиск забить. однако результаты поиска здесь показывать не буду....

Илья, скажи пожалуйста - у кого такие индексы есть, ибо поиск - без вариантов.
 
Renat Akhtyamov:

решил поискать такой индекс, но (!!!)... забыл переключиться на английский. попробуй...

в яндексе можно и на английском в поиск забить. однако результаты поиска здесь показывать не буду....

Илья, скажи пожалуйста - у кого такие индексы есть, ибо поиск - без вариантов.

Они только на лайте ,у господина Майзуса 
 
Server Muradasilov:

Они только на лайте ,у господина Майзуса 

))))

1. для прикола былО

2. былО для тех кто найти не может

//спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

))))

1. для прикола былО

2. былО для тех кто найти не может

//спасибо!


Эх ты ,развёл меня как пацана  грязно пузого :)


Лесорубычу ,отдельный привет !

 
Server Muradasilov:

Они только на лайте ,у господина Майзуса 

Точно!

терминал LiteForex

раньше ими и торговать можно было, ща птица обломинго...

Привет!

 
Lesorub:

Точно!

терминал LiteForex

раньше ими и торговать можно было, ща птица обломинго...


Что кажит зарик ?  

 
Server Muradasilov:


Что кажит зарик ?  


Зарик на недельках:

цели на дневках:


 
Lesorub:

Зарик на недельках:



Благодарствую   
 
Lesorub:

Точно!

терминал LiteForex

раньше ими и торговать можно было, ща птица обломинго...

Привет!

сравнил, всё гудд. пашет

еврик - такое, если я правильно понимаю:

т.е. еще примерно 800 пунктов хода, а может быть только 250?

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