FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 423
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Прогноз, по паре Английский фунт/Американский доллар нынче ночью пойдем вверх, минимум на обновление предыдущих максимумов
главное, что стоп стоит...
индекс:
главное, что стоп стоит...
индекс:
решил поискать такой индекс, но (!!!)... забыл переключиться на английский. попробуй...
в яндексе можно и на английском в поиск забить. однако результаты поиска здесь показывать не буду....Илья, скажи пожалуйста - у кого такие индексы есть, ибо поиск - без вариантов.
решил поискать такой индекс, но (!!!)... забыл переключиться на английский. попробуй...
в яндексе можно и на английском в поиск забить. однако результаты поиска здесь показывать не буду....Илья, скажи пожалуйста - у кого такие индексы есть, ибо поиск - без вариантов.
Они только на лайте ,у господина Майзуса
Они только на лайте ,у господина Майзуса
))))
1. для прикола былО
2. былО для тех кто найти не может
//спасибо!
))))
1. для прикола былО
2. былО для тех кто найти не может
//спасибо!
Эх ты ,развёл меня как пацана грязно пузого :)
Лесорубычу ,отдельный привет !
Они только на лайте ,у господина Майзуса
Точно!
терминал LiteForex
раньше ими и торговать можно было, ща птица обломинго...
Привет!
Точно!
терминал LiteForex
раньше ими и торговать можно было, ща птица обломинго...
Что кажит зарик ?
Что кажит зарик ?
Зарик на недельках:
цели на дневках:
Зарик на недельках:
Благодарствую
Точно!
терминал LiteForex
раньше ими и торговать можно было, ща птица обломинго...
Привет!
сравнил, всё гудд. пашет
еврик - такое, если я правильно понимаю:
т.е. еще примерно 800 пунктов хода, а может быть только 250?