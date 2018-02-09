FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 298
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По евро интересны мысли!
Кстати, я уже потерял доверие к .... новостям, теперь тут читаю
Всё это будет через 1 час 20 минут
Ого,сколько у тебя новостей! Я фильтрую только на самые важные. Импульс в противоход могут сунуть и на не значительной новости,особенно на тонком рынке,а могут и вообще без новости-на Азии ночью. Но на сильные новости реакция рынка бывает стабильно.
Что на евре и наблюдаем-импульс в 10-00MSK до моего уровня 0627,который я выставил ранее,в подтверждение восходящей тенденции,но не факт.
Не забываем правило №9 "Когда анализируешь график,не верь глазам своим".
Ого,сколько у тебя новостей! Я фильтрую только на самые важные. Импульс в противоход могут сунуть и на не значительной новости,особенно на тонком рынке,а могут и вообще без новости-на Азии ночью. Но на сильные новости реакция рынка бывает стабильно.
Что на евре и наблюдаем-импульс в 10-00MSK до моего уровня 0627,который я выставил ранее,в подтверждение восходящей тенденции,но не факт.
Не забываем правило №9 "Когда анализируешь график,не верь глазам своим".
Да эти звездочки давно уже ни о чем.
А вот правило №9 - это уже что то.
Огласите весь список, пожалуйста
А вот правило №9 - это уже что то.
Огласите весь список, пожалуйста
Нет списка,но мысль его составить возникает,но останавливает правило №17 "Всё что определено как Правило и оглашено-обязательно будет опровергнуто рынком".
Ого,сколько у тебя новостей! Я фильтрую только на самые важные. Импульс в противоход могут сунуть и на не значительной новости,особенно на тонком рынке,а могут и вообще без новости-на Азии ночью. Но на сильные новости реакция рынка бывает стабильно.
Что на евре и наблюдаем-импульс в 10-00MSK до моего уровня 0627,который я выставил ранее,в подтверждение восходящей тенденции,но не факт.
Не забываем правило №9 "Когда анализируешь график,не верь глазам своим".
хей....
чо делаешь?
)
как надоела уже это тягомотина((((((((((( где мои 1,094??????
на большом каретном
на большом каретном