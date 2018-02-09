FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 298

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По евро интересны мысли!

 
Renat Akhtyamov:

 EUR 12:00 AM CPI (Y-o-Y)


EUR 12:00 AM CPI (M-o-M)


EUR 12:30 AM CPI - EU Harmonised (M-o-M)


EUR 12:30 AM CPI - EU Harmonised (Y-o-Y)


EUR 12:30 AM CPI (Y-o-Y)


EUR 12:30 AM CPI (M-o-M)

GBP 12:00 AM NIESR GDP Estimate


Кстати, я уже потерял доверие к .... новостям, теперь тут читаю

Всё это будет через 1 час 20 минут


Ого,сколько у тебя новостей! Я фильтрую только на самые важные. Импульс в противоход могут сунуть и на не значительной новости,особенно на тонком рынке,а могут и вообще без новости-на Азии ночью. Но на сильные новости реакция рынка бывает стабильно.

Что на евре и наблюдаем-импульс в 10-00MSK до моего уровня 0627,который я выставил ранее,в подтверждение восходящей тенденции,но не факт.

Не забываем правило №9 "Когда анализируешь график,не верь глазам своим".


 
Vadens:

Ого,сколько у тебя новостей! Я фильтрую только на самые важные. Импульс в противоход могут сунуть и на не значительной новости,особенно на тонком рынке,а могут и вообще без новости-на Азии ночью. Но на сильные новости реакция рынка бывает стабильно.

Что на евре и наблюдаем-импульс в 10-00MSK до моего уровня 0627,который я выставил ранее,в подтверждение восходящей тенденции,но не факт.

Не забываем правило №9 "Когда анализируешь график,не верь глазам своим".

Да эти звездочки давно уже ни о чем.

А вот правило №9 - это уже что то.

Огласите весь список, пожалуйста

[Удален]  
Полетели на юг?)))
 
Renat Akhtyamov:

А вот правило №9 - это уже что то.

Огласите весь список, пожалуйста

Нет списка,но мысль его составить возникает,но останавливает правило №17 "Всё что определено как Правило и оглашено-обязательно будет опровергнуто рынком".
 
Vadens:
Нет списка,но мысль его составить возникает,но останавливает правило №17 "Всё что определено как Правило и оглашено-обязательно будет опровергнуто рынком".
+
 
Vadens:

Ого,сколько у тебя новостей! Я фильтрую только на самые важные. Импульс в противоход могут сунуть и на не значительной новости,особенно на тонком рынке,а могут и вообще без новости-на Азии ночью. Но на сильные новости реакция рынка бывает стабильно.

Что на евре и наблюдаем-импульс в 10-00MSK до моего уровня 0627,который я выставил ранее,в подтверждение восходящей тенденции,но не факт.

Не забываем правило №9 "Когда анализируешь график,не верь глазам своим".


хей....

чо делаешь?

)

 
как надоела уже это тягомотина((((((((((( где мои 1,094??????
[Удален]  
achtopridumat:
как надоела уже это тягомотина((((((((((( где мои 1,094??????

на большом каретном


 
mmmoguschiy-new:

на большом каретном


+++++++++++ спасибо!!!! поднял немного настроение)))
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