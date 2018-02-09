FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 152

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Uladzimir Izerski:

На истории несомненно просто!!!

А справа от нулевого бара тоже можете так нарисовать? 

Хотелось бы посмотреть. Если вас не затруднит. Изобразите.

по ссылочке кликни(те) - там как раз и ответ на ваши вопросы
 
mmmoguschiy-new:
по ссылочке кликни(те) - там как раз и ответ на ваши вопросы
Вы сегодня нарисуйте.
 
 
Uladzimir Izerski:
Вы сегодня нарисуйте.
Он только звиздеть, говорить не может.
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Uladzimir Izerski:
Вы сегодня нарисуйте.
Так вам оно надо? У вас вон какой индюк - всё показывает и всю правду рассказывает - прямо как цыганка на вокзале  И вы уж потрудитесь по ссылочке перейти. Ато разговор получается со стеной
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pridurok:
Он только звиздеть, говорить не может.
О, дидье пожаловал! Вещай! 
 
mmmoguschiy-new:
О, дидье пожаловал! Вещай! 
Не подаю.
 
sterva:

Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.))) 

ну я ж пишу...


                                         

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pridurok:
Не подаю.
в Австрала долейся, бОльненький - может хоть в ноль выйдешь

все по полю с авоськой бегают, но ты отличился - по миру невод растянул  долгосрачник, мля
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