FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 152
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На истории несомненно просто!!!
А справа от нулевого бара тоже можете так нарисовать?
Хотелось бы посмотреть. Если вас не затруднит. Изобразите.
по ссылочке кликни(те) - там как раз и ответ на ваши вопросы
Вы сегодня нарисуйте.
Вы сегодня нарисуйте.
Он только звиздеть, говорить не может.
О, дидье пожаловал! Вещай!
Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.)))
ну я ж пишу...
Не подаю.
все по полю с авоськой бегают, но ты отличился - по миру невод растянул долгосрачник, мля