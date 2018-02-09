FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 313

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Renat Akhtyamov:

Одна торгует, нормально всё, только риск мизерный....

Заставила задуматься.

Предыдущие не считаю - полное г...

натрави на рыжика...
 
Lesorub:
натрави на рыжика...

а смысл?

Вот, сюда посмотри:


И кстати, возможно после анализа этой картинки сможешь ответить на вопрос - почему у них там такое произошло?

 
Renat Akhtyamov:

а смысл?

Вот, сюда посмотри:


И кстати, возможно после анализа этой картинки сможешь ответить на вопрос - почему у них там такое произошло?

авс - еклмн...  
 
Lesorub:
авс - еклмн...  

треугольник, во всей своей красе. Это его эквити.

)

//реально круто!

Вместо букв a,b,c, надо подставить названия любых 2-х валют и третий - это доллар. Получишь не что иное,как... а именно - ФОРЕКС!

То есть форекс по сути - это обмен любых валют на доллар и через доллар

 
Renat Akhtyamov:

треугольник, во всей своей красе. Это его эквити.

)

//реально круто!

опять вопрос: почему до сих не в Форбсе???
 
Lesorub:
опять вопрос: почему до сих не в Форбсе???

программа херовая )))

вот и пишу

 
Renat Akhtyamov:

программа херовая )))

вот и пишу

попробуй пятиугольники...
 
Lesorub:
попробуй пятиугольники...
Хватит трёх. Пять не будет работать.
 
Renat Akhtyamov:
Хватит трёх. Пять не будет работать.

не нравится пять - зашамань шесть...


 
Lesorub:

не нравится пять - зашамань шесть...

это уже правильно, т.е. два треугольника, и даже не два, а много, очень много.

Обыграть такую фишку торгуя руками - нереально сложно...

То есть если ты будешь в плюсах по любым пяти, то по шестой будет финиш.

Если возьмешь профит по одной из шести, то раскатают этот профит в убыток по пяти остальным.

Не сразу конечно, а сделают это в самый неподходящий момент, который всегда в запасе, у кукла, естественно...

Поэтому, чтобы допетрить что и как - сначала одна пара, и только потом зловещий треугольник:

в вершине которого ДОЛЛАР!

И это... Без индюков, думать только головой и смотреть на реакцию рынка. Реакция обязательно будет, на любой ордер, каким бы он мизерным не был.

Счет естественно только реальный, центовый, долларовый - это без разницы.

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