FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 313
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Одна торгует, нормально всё, только риск мизерный....
Заставила задуматься.
Предыдущие не считаю - полное г...
натрави на рыжика...
а смысл?
Вот, сюда посмотри:
И кстати, возможно после анализа этой картинки сможешь ответить на вопрос - почему у них там такое произошло?
а смысл?
Вот, сюда посмотри:
И кстати, возможно после анализа этой картинки сможешь ответить на вопрос - почему у них там такое произошло?
авс - еклмн...
треугольник, во всей своей красе. Это его эквити.
)
//реально круто!
Вместо букв a,b,c, надо подставить названия любых 2-х валют и третий - это доллар. Получишь не что иное,как... а именно - ФОРЕКС!
То есть форекс по сути - это обмен любых валют на доллар и через доллар
треугольник, во всей своей красе. Это его эквити.
)
//реально круто!
опять вопрос: почему до сих не в Форбсе???
программа херовая )))
вот и пишу
программа херовая )))
вот и пишу
попробуй пятиугольники...
Хватит трёх. Пять не будет работать.
не нравится пять - зашамань шесть...
не нравится пять - зашамань шесть...
это уже правильно, т.е. два треугольника, и даже не два, а много, очень много.
Обыграть такую фишку торгуя руками - нереально сложно...
То есть если ты будешь в плюсах по любым пяти, то по шестой будет финиш.
Если возьмешь профит по одной из шести, то раскатают этот профит в убыток по пяти остальным.
Не сразу конечно, а сделают это в самый неподходящий момент, который всегда в запасе, у кукла, естественно...
Поэтому, чтобы допетрить что и как - сначала одна пара, и только потом зловещий треугольник:
в вершине которого ДОЛЛАР!
И это... Без индюков, думать только головой и смотреть на реакцию рынка. Реакция обязательно будет, на любой ордер, каким бы он мизерным не был.
Счет естественно только реальный, центовый, долларовый - это без разницы.