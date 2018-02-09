FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 445
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в начале 15-го было сказано
Разве не вы говорили о фунте 1.14 ?
А вы что пророк чтоли?)))
ага, Илья...
Изыди ,Сатана)))
Разве не вы говорили о фунте 1.14 ?
я по еврику...
Ну наверное тогда нефтянку минимум 80 должна быть .Вы такое предполагаете до конца года?
Ну наверное тогда нефтянку минимум 80 должна быть .Вы такое предполагаете до конца года?
про 70 говорил
Ну 70 это наверное как максимум коррекционная для дальнейшего понижения
куда пойдет цена после флета? делаем ваши ставки, господа.
ставим линию на 50 пунктов выше середины флета, и на 50 пунктов ниже.
куда пойдет цена после флета? делаем ваши ставки, господа.