FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 445

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Renat Akhtyamov:
в начале 15-го было сказано

Разве не вы говорили о фунте 1.14 ?
 
Darirunu:


А вы что пророк чтоли?)))

ага, Илья...          
 
Lesorub:
ага, Илья...          

Изыди ,Сатана)))
 
Darirunu:

Разве не вы говорили о фунте 1.14 ?
я по еврику...
 
Renat Akhtyamov:
я по еврику...

Ну наверное тогда нефтянку минимум 80 должна быть .Вы такое предполагаете до конца года?
 
Darirunu:

Ну наверное тогда нефтянку минимум 80 должна быть .Вы такое предполагаете до конца года?
про 70 говорил
 
Renat Akhtyamov:
про 70 говорил

Ну  70 это наверное как максимум коррекционная для дальнейшего понижения 
 
евро зашло в такой интересный флетик. счас, наверное, стрельнет куда-нибудь. может вверх.
 
ставим линию на 50 пунктов выше середины флета, и на 50 пунктов ниже.
куда пойдет цена после флета? делаем ваши ставки, господа.

 
danminin:
ставим линию на 50 пунктов выше середины флета, и на 50 пунктов ниже.
куда пойдет цена после флета? делаем ваши ставки, господа.

ставлю на верхнюю
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