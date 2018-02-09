FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 185

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любой рост по евре в следующую неделю допримерно среды ограничен текущем лоем. тоесть если мы улетаем возврат в текщий лой будет..
 
Speculator:
Маггггучччий Энто кто?
тролятина беспонтовая...
 
GhostMan:
любой рост по евре в следующую неделю допримерно среды ограничен текущем лоем. тоесть если мы улетаем возврат в текщий лой будет..
а текущий хай  это 1.0713 ?
 
Renat Akhtyamov:

Вот нашел еще один экономический календарик, так по нему через 10 минут по еврику новости, хотя на инвестинг.ком такого нету

EUR12:00 AMCPI (M-o-M)
EUR12:00 AMCPI (Y-o-Y)
EUR12:00 AMCapital Account Balance - BoP
EUR12:00 AMCurrent Account Balance - BoP
EUR12:00 AMFinancial Account Balance - BoP


Заценим?

да )
 
sterva:


Троллю нравится сталкивать людей «лбами» и затем смотреть с наслаждением, как они грызутся. Высший пилотаж для тролля – надавить на те кнопки, которые наиболее болезненны, вызвать у людей бурю негативных эмоций, а потом смотреть на все это и …наслаждаться

Значит он ещё маленький тролличик и расти ему лет так 80...    
 
GhostMan:
любой рост по евре в следующую неделю допримерно среды ограничен текущем лоем. тоесть если мы улетаем возврат в текщий лой будет..

Роман, ты же рост Евро прогнозировал от 1,07 что-ли .


Почему она скатилась аж до 1,05 ?

Спасибо!

 
tuma_news:
да )

в последнее время новости не так волатильны как раньше, где бы они не публиковались

(

 
tuma_news:

Роман, ты же рост Евро прогнозировал.

Почему она скатилась аж до 1,05 ?

Спасибо!

Хоть я и не он, но Тума, ты не внимательно читаешь ветку:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page150

долги, понимаешь...

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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tuma_news:

Роман, ты же рост Евро прогнозировал.

Почему она скатилась аж до 1,05 ?

Спасибо!

отвечу за него.(он читает но не пишет)

годовое открытие возврат он говорил когда цена была ниже открытия.. 

он ждёт 1.0440 +- 

но от открытия года он рекомендовал хороший(жирный) лонг вход со стопом 35 пип..

сейчас слоник пофиксен на 50% на 1,0672 остальное в БУ.. если не снесёт, он говорит держать до сентября.. вход 1,0531

 
tuma_news:

Роман, ты же рост Евро прогнозировал от 1,07 что-ли .


Почему она скатилась аж до 1,05 ?

Спасибо!

Предположительно так:

По времени EUR/USD до 1.1060 около 226 дней... То есть больше пол года! 

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