FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 185
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Маггггучччий Энто кто?
любой рост по евре в следующую неделю допримерно среды ограничен текущем лоем. тоесть если мы улетаем возврат в текщий лой будет..
Вот нашел еще один экономический календарик, так по нему через 10 минут по еврику новости, хотя на инвестинг.ком такого нету
Заценим?
Троллю нравится сталкивать людей «лбами» и затем смотреть с наслаждением, как они грызутся. Высший пилотаж для тролля – надавить на те кнопки, которые наиболее болезненны, вызвать у людей бурю негативных эмоций, а потом смотреть на все это и …наслаждаться
любой рост по евре в следующую неделю допримерно среды ограничен текущем лоем. тоесть если мы улетаем возврат в текщий лой будет..
Роман, ты же рост Евро прогнозировал от 1,07 что-ли .
Почему она скатилась аж до 1,05 ?
Спасибо!
да )
в последнее время новости не так волатильны как раньше, где бы они не публиковались
(
Роман, ты же рост Евро прогнозировал.
Почему она скатилась аж до 1,05 ?
Спасибо!
Хоть я и не он, но Тума, ты не внимательно читаешь ветку:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page150
долги, понимаешь...
Роман, ты же рост Евро прогнозировал.
Почему она скатилась аж до 1,05 ?
Спасибо!
отвечу за него.(он читает но не пишет)
годовое открытие возврат он говорил когда цена была ниже открытия..
он ждёт 1.0440 +-
но от открытия года он рекомендовал хороший(жирный) лонг вход со стопом 35 пип..
сейчас слоник пофиксен на 50% на 1,0672 остальное в БУ.. если не снесёт, он говорит держать до сентября.. вход 1,0531
Роман, ты же рост Евро прогнозировал от 1,07 что-ли .
Почему она скатилась аж до 1,05 ?
Спасибо!
Предположительно так:
По времени EUR/USD до 1.1060 около 226 дней... То есть больше пол года!