FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 493
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Посмотрите,
Можно продать евродолл до 1.13???
пРИВЕТ!
купилпару AUDUSD и щастлив))
пРИВЕТ!
купилпару AUDUSD и щастлив))
Хорошая пара, главное не спеша закупиться. На AUDCHF присмотритесь ещё...
Посмотрите,
Можно продать евродолл до 1.13???
Я лично жду выше(ну не сразу прям), поэтому с шортами не спешу...жду более комфортного уровня для долгосрочных продаж...
Для пипсы в шорт вот у себя выбрал пару USDMXN дополнительно.
Дальше пойдет? AUDUSD
Дальше пойдет? AUDUSD
у меня под три пары и эта одна из них открыт счёт минимум года на 3...
Папа AUDUSD тенденция к дальнейшему росту)))))))))
О какой вертолет по еврику. Душа радуется
Реакция на G20?
О какой вертолет по еврику. Душа радуется
Реакция на G20?
Евро будет падать до 1.13 ?