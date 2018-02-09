FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 493

Новый комментарий
 

Посмотрите, 

Насколько верен сей прогноз???

Можно продать евродолл до 1.13???



 
Здравствуйте, дорогие наркоманы), поставил сел))))
 

пРИВЕТ!


 купилпару AUDUSD и щастлив))

 
Alexander Ivanov:

пРИВЕТ!


 купилпару AUDUSD и щастлив))

Хорошая пара, главное не спеша закупиться. На AUDCHF присмотритесь ещё...

 
Alexander Ivanov:

Посмотрите, 

Насколько верен сей прогноз???

Можно продать евродолл до 1.13???



Я лично жду выше(ну не сразу прям), поэтому с шортами не спешу...жду более комфортного уровня для долгосрочных продаж...

Для пипсы в шорт вот у себя выбрал пару USDMXN дополнительно.


 

Дальше пойдет? AUDUSD


 
Alexander Ivanov:

Дальше пойдет? AUDUSD


у меня под три пары и эта одна из них открыт счёт минимум года на 3...

 

Папа AUDUSD  тенденция к дальнейшему росту)))))))))

 

О какой вертолет по еврику. Душа радуется

Реакция на G20?

 
Renat Akhtyamov:

О какой вертолет по еврику. Душа радуется

Реакция на G20?


Евро будет падать до 1.13 ?  

1...486487488489490491492493494495496497498499500...878
Новый комментарий