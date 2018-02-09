FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 351
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Самобан на недельку что-ли взять....
Позанимаюсь цифровой медитацией...Форум засосал...
у меня всегда в + )
да ладно. чем докажешь?))
а вообще- использую всё,что можно посчитать)
А тут - скрин ,что в этой теме сегодня показал.
картинка показывает, что скорее наоборот.
tuma_news:
А что сейчас куда что переливается?
gbp стрельнул 18-го в 13:00 (не знаю почему) (экономический календарь показывает - Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй)
канадец падал.
евро, насчет которого вы так переживаете, что там будут выборы - всю неделю шел вверх. чиф почти как и евро шел.
получается 3 европейские валюты росли.
ладно, посмотрим эту неделю.
gbp стрельнул 18-го в 13:00 (не знаю почему) (экономический календарь показывает - Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй)
канадец падал.
евро, насчет которого вы так переживаете, что там будут выборы - всю неделю шел вверх. чиф почти как и евро шел.
получается 3 европейские валюты росли.
здесь не говорят в прошедшем времени.
прогноз покаж
здесь не говорят в прошедшем времени.
прогноз покаж
ладно, посмотрим эту неделю.
gbp стрельнул 18-го в 13:00 (не знаю почему) (экономический календарь показывает - Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй)
канадец падал.
евро, насчет которого вы так переживаете, что там будут выборы - всю неделю шел вверх. чиф почти как и евро шел.
получается 3 европейские валюты росли.
а какой прогноз можно сделать по паре евро/долл ?
Спасибо!
а какой прогноз можно сделать по паре евро/долл ?
Спасибо!
я зашел почитать тему, увидел что люди пытаются строить индексы. черкнул пару строк, чтобы им помочь, потому что когда-то изучал эту тему.
може у кого-то что-то и получится...
Я лично продал евро за пять минут до закрытия рынка. После ретеста. Буду ждать его на 1.06650.
мммм
Получается,вы здесь показываете кластер индексов нацвалют или всё-таки кластер валютных пар? Это принципиальная разница,т.к. из валютных пар/мажоров составляются кроссы,т.е. глядя на кластер валютных пар,вы видите волновой графический срез валютного рынка. Какая пара растёт,против какой пары,какая флетует. Точности для входа одним ордером я в кластере не вижу,а вот для веера ордеров по индикатору Семён Семёныча я нахожу пару с макс перекосом/напряжением.
К примеру,на прошлой неделе это кросс фунтокад:
Открываю график и вижу,что пара подвисла на сопротивлении и достойна чтобы её селить:
Или первый ордер потянет в 66 или пробьёт сопротивления и уйдёт на отбой в район 8125,с возвратом к выступам/поддержкам в район 7060. По ходу на флетах буду доливаться по факту,т.к. в истории наблюдается импульс и нет возможности разложить капканы по флетам,впрочем отложки можно разложить по пивотам или мюррею.
Своп попутный,не положительный,но приятный отрицательный.
Только прямая дефолтная линия в терминале и перевод рынка в другую ценовую зону может опрокинуть этот прогноз. Бывало пару раз.