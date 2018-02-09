FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 351

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Самобан на недельку что-ли взять....

Позанимаюсь цифровой медитацией...

Форум засосал...
 
tuma_news:

у меня всегда в + )

да ладно. чем докажешь?))

tuma_news:

а вообще- использую всё,что можно посчитать)

зачем нам опционы? какие объемы на опционах, а какие на форе? фора не зависит от опционов.

tuma_news:

А тут - скрин ,что в этой теме сегодня показал.

там пишет - если пробивает верхнюю линию - то будет тренд вверх, если нижнюю - то будет трнед вниз.
картинка показывает, что скорее наоборот.
 

tuma_news:
А что сейчас куда что переливается? 

ладно, посмотрим эту неделю.

gbp стрельнул 18-го в 13:00 (не знаю почему) (экономический календарь показывает - Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй)
канадец падал.
евро, насчет которого вы так переживаете, что там будут выборы - всю неделю шел вверх. чиф почти как и евро шел.
получается 3 европейские валюты росли.
 
Сергей:
ладно, посмотрим эту неделю.

gbp стрельнул 18-го в 13:00 (не знаю почему) (экономический календарь показывает - Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй)
канадец падал.
евро, насчет которого вы так переживаете, что там будут выборы - всю неделю шел вверх. чиф почти как и евро шел.
получается 3 европейские валюты росли.

здесь не говорят в прошедшем времени.

прогноз покаж

 
Renat Akhtyamov:

здесь не говорят в прошедшем времени.

прогноз покаж

меня попросили показать, что сейчас во что переливается. я показал.
 
Сергей:
ладно, посмотрим эту неделю.

gbp стрельнул 18-го в 13:00 (не знаю почему) (экономический календарь показывает - Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй)
канадец падал.
евро, насчет которого вы так переживаете, что там будут выборы - всю неделю шел вверх. чиф почти как и евро шел.
получается 3 европейские валюты росли.

а какой прогноз можно сделать по паре евро/долл ?

Спасибо!

 
tuma_news:

а какой прогноз можно сделать по паре евро/долл ?

Спасибо!

я не считаю, что по индексах можно строить прогнозы.
я зашел почитать тему, увидел что люди пытаются строить индексы. черкнул пару строк, чтобы им помочь, потому что когда-то изучал эту тему.
може у кого-то что-то и получится...
 
Я лично продал евро за пять минут до закрытия рынка. После ретеста. Буду ждать его на 1.06650.
 
Sergiy Titov:
Я лично продал евро за пять минут до закрытия рынка. После ретеста. Буду ждать его на 1.06650.

мммм
 

Получается,вы здесь показываете кластер индексов нацвалют или всё-таки кластер валютных пар? Это принципиальная разница,т.к. из валютных пар/мажоров составляются кроссы,т.е. глядя на кластер валютных пар,вы видите волновой графический срез валютного рынка. Какая пара растёт,против какой пары,какая флетует. Точности для входа одним ордером я в кластере не вижу,а вот для веера ордеров по индикатору Семён Семёныча я нахожу пару с макс перекосом/напряжением.

К примеру,на прошлой неделе это кросс фунтокад:

Открываю график и вижу,что пара подвисла на сопротивлении и достойна чтобы её селить:

Или первый ордер потянет в 66 или пробьёт сопротивления и уйдёт на отбой в район 8125,с возвратом к выступам/поддержкам в район 7060. По ходу на флетах буду доливаться по факту,т.к. в истории наблюдается импульс и нет возможности разложить капканы по флетам,впрочем отложки можно разложить по пивотам или мюррею.

Своп попутный,не положительный,но приятный отрицательный.

Только прямая дефолтная линия в терминале и перевод рынка в другую ценовую зону может опрокинуть этот прогноз. Бывало пару раз.

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