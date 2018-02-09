FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 94

Новый комментарий
 
Sergey Novokhatskiy:
На британце если текущее состояние сохранится до закрытия недели(как сейчас), то будущая неделя показывает(ещё сигнал не сформировался полностью...) продажи:

Если не секрет где входить будете?
[Удален]  
sterva:
Если не секрет где входить будете?
Извините ,что вмешиваюсь ..Я думаю тут и надо покупать ..Ну решать Вам конечно.Цель с запасом 1.2750.
 
sterva:
Если не секрет где входить будете?
А я давно вошёл и долиться успел, правда по другой паре:

GBPAUD

А эти скрины чисто для вас поразмышлять...
 
Sergey Novokhatskiy:
А я давно вошёл и долиться успел, правда по другой паре:

GBPAUD

А эти скрины чисто для вас поразмышлять...
Спасибо.)
 
Movlat Baghiyev:
Извините ,что вмешиваюсь ..Я думаю тут и надо покупать ..Ну решать Вам конечно.Цель с запасом 1.2750.

В том то и вопрос был.

 
tuma_news:
вообще сегодня пятница -продолжение начатого движения )

Начало?

Так это значит вниз? 

 
Ещё вам для размышления :0)) :

[Удален]  
Хорошо пукнуло)))))))))))
[Удален]  
 

получите, распишитесь...


1...87888990919293949596979899100101...878
Новый комментарий