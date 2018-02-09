FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 94
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На британце если текущее состояние сохранится до закрытия недели(как сейчас), то будущая неделя показывает(ещё сигнал не сформировался полностью...) продажи:
Если не секрет где входить будете?
Если не секрет где входить будете?
GBPAUD
А эти скрины чисто для вас поразмышлять...
А я давно вошёл и долиться успел, правда по другой паре:
GBPAUD
А эти скрины чисто для вас поразмышлять...
Извините ,что вмешиваюсь ..Я думаю тут и надо покупать ..Ну решать Вам конечно.Цель с запасом 1.2750.
В том то и вопрос был.
вообще сегодня пятница -продолжение начатого движения )
Начало?
Так это значит вниз?
получите, распишитесь...