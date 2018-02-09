FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бытавуха) День сегодняшний
На окончание вчерашнего дня видим что быки опять довольные ( в без убытке) выскочили на ретесте где я входил на продажу , и по бытовой логике они не проиграли но и не заработали! На ретесте Медведи вернули долги быкам...... и баланс собственно уравновешен ( коридор уровней торговли в две стороны) узок
Если заработали медведи , то быт нам подсказывает что быки голодные и надо подзаправится
рисуем опять вероятность похода от уровней ( стрелка сининий вход для смелых)
мож и Еврик тогда двинется...
Непонятно почему прогноз отменяется.
Сегодня птн.)
По фунту сейчас стоит входить?
Евро перепрогнозили вчера )
развернулась неожиданно)
Сегодня вверх.)
Непонятно почему прогноз отменяется.
Сегодня птн.)
По фунту сейчас стоит входить?
Проверка некоторых догадок... как работает информация зомбо-ящиков (форумов)
Вывод работает!!!
Факт, тот что крупные деляги однозначно прослеживают разные интернет страницы с прогнозами.
Проверял форумы с акциями, валютами: вывод сброс информации работает.
.......
Собираю вещи и на недельку- полторы исчезаю.
Всем удачи.
мож и Еврик тогда двинется...
вход на ретесте уже был но я его проспал............. Ну попробую еще раз отталкиваться с коротким стопам
Непонятно почему прогноз отменяется.
Сегодня птн.)
По фунту сейчас стоит входить?
у меня куплен фунт двумя ордерами, ТР 1.2500
Смелое решение.)
Покупаю.) ТР ? по палкам.
Пардон все понятно.)
Смелое решение.)
Покупаю.) ТР ? по палкам. Вроде уровня нет?
Вообще-то сегодня пятница, а это значит, что будет продолжено начатое движение вниз после коррекции до 1,0530/80
Спасибо!
Сейчас мы видим просто коррекцию)
Я не против к низу дак к низу
но если смотреть и сравнивать уровень баланса опциона на сегодня , то кто то уверен в том что пойдем к верху нежели к низу
уровень баланса общитали на 50 п выше вчерашнего
Есть еще одна мысля, поработать в низ от уровней бычьего страха) и успокоить пятницу свечей поглащения либо нарисуем палку на дневке для лесоруба чтобы не скучал