FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 238

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‌Бытавуха) День сегодняшний

На окончание  вчерашнего дня видим  что  быки  опять  довольные ( в без убытке) выскочили  на ретесте где я входил на продажу , и  по бытовой логике они не проиграли но и не заработали!  На ретесте Медведи  вернули долги быкам......  и баланс собственно уравновешен ( коридор уровней торговли в две стороны) узок

Если заработали медведи , то быт нам подсказывает что быки голодные и надо подзаправится

р‌исуем  опять вероятность похода от уровней ( стрелка сининий вход  для смелых)

 
Lesorub:

мож и Еврик тогда двинется...


Непонятно почему прогноз отменяется.

С‌егодня птн.)

П‌о фунту сейчас стоит входить?

 
tuma_news:

Евро  перепрогнозили  вчера )

развернулась  неожиданно)


Сегодня вверх.)
 
sterva:


Непонятно почему прогноз отменяется.

С‌егодня птн.)

П‌о фунту сейчас стоит входить?

Проверка некоторых догадок... как работает информация зомбо-ящиков (форумов)

Вывод работает!!!

Факт, тот что крупные деляги однозначно прослеживают разные интернет страницы с прогнозами.

Проверял форумы с акциями, валютами: вывод сброс информации работает.

.......‌

 

Собираю вещи и на недельку- полторы исчезаю.

Всем удачи.‌

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Lesorub:

мож и Еврик тогда двинется...

 вход на ретесте  уже был но я его проспал.............  Ну попробую еще раз отталкиваться  с коротким стопам  

 
sterva:


Непонятно почему прогноз отменяется.

С‌егодня птн.)

П‌о фунту сейчас стоит входить?

у меня куплен фунт двумя ордерами, ТР 1.2500
 
Lesorub:
у меня куплен фунт двумя ордерами, ТР 1.2500

Смелое решение.)

П‌окупаю.) ТР ? по палкам. 

П‌ардон все понятно.)

 
sterva:

Смелое решение.)

П‌окупаю.) ТР ? по палкам. Вроде уровня нет?

есть - две часовые свечи от 27.02 на открытии и на амерах ...
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tuma_news:

Вообще-то  сегодня пятница, а это значит, что будет продолжено начатое движение вниз после коррекции до 1,0530/80

Спасибо!

Сейчас  мы видим просто коррекцию)‌

‌Я не против к низу дак к низу

но если смотреть и сравнивать уровень  баланса  опциона на сегодня  , то    кто то уверен  в том  что пойдем  к верху  нежели  к низу 

уровень баланса  общитали  на 50 п  выше вчерашнего

Е‌сть еще одна  мысля, поработать в низ  от уровней бычьего страха) и успокоить  пятницу  свечей поглащения  либо нарисуем палку на дневке  для лесоруба  чтобы не скучал   

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