FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 620
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я закрыл чтоб не пересиживать отскок
Смотрите мой скрин по Чифу выше ...
По ходу надо снимать до утра... . Чтобы бы КЭФ был ниже запланированной прибыли.
ТР по фунту 1.2777, второй 1.2588 ...
ТР по фунту 1.2777, второй 1.2588 ...
Смотрите мой скрин по Чифу выше ...
зачем?
зачем?
ну..., не смотрите
Ваш любимый ZAR:
Ваш любимsй ZAR:
Спасибо Лесорубыч !
Спасибо Лесорубыч !
И его цель:
И его цель:
Чёт, брокеры письмами начали заваливать - плечи ,у японских пар уменьшают ,боятся чего то ...
Намедни ,пошёл в офис ООО Горы ,ну думаю ,лицензия Центробанка ,налог 13% . Хоп ,а зариком то не торгуют ,ну нет у них этой пары )))