FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 620

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Mickey Moose:

я закрыл чтоб не пересиживать отскок

Смотрите мой скрин по Чифу выше  ...


 
Rustam Galkeev:
По ходу надо снимать до утра... . Чтобы бы КЭФ был ниже запланированной прибыли.

ТР по фунту 1.2777, второй 1.2588 ...    


 
Lesorub:

ТР по фунту 1.2777, второй 1.2588 ...    


1,2940 точно  далее по текущей схеме всё решает импульс от 80п и выше а далее либо плавный набор либо пила, если пила то пипы и средне срок с повышательной направленностью. 
 
Lesorub:

Смотрите мой скрин по Чифу выше  ...



зачем?

 
Mickey Moose:

зачем?

ну..., не смотрите


 
Server Muradasilov:

Ваш любимый ZAR:


 
Lesorub:

Ваш любимsй ZAR:



Спасибо Лесорубыч !

 
Server Muradasilov:

Спасибо Лесорубыч !

И его цель:


 
Lesorub:

И его цель:



Чёт,  брокеры письмами начали заваливать - плечи ,у японских пар уменьшают ,боятся чего то ...

 
Lesorub:



Намедни ,пошёл в офис ООО Горы ,ну думаю ,лицензия Центробанка ,налог 13% . Хоп ,а зариком то не торгуют ,ну нет у них этой пары ))) 

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