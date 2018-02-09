FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 566

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Киви 0.7130 limit ...

 
Lesorub:

полагаю, на этот раз все

все долги нижние взяты

а индекс канадца обновил свой хай

ближайший ТР 1.2662

По графику лайта?

 
sterva:

По графику лайта?

да:


 

Всем удачи, торгуйте только в профит и с гарантией сохранения капитала, это возможно, 100% !

 

Номер 6666


 
все таки был прав 1,2! (доверяйте ГЭП)
 

ГЭП ваша прибыль)))

 

а теперь 1,0268 примерно

 
achtopridumat:

а теперь 1,0268 примерно


Один скромный вопрос. Ждать сколько?

Уже обсуждали. Можно смело оценить один евро в 100 долларов. Все равно никто не доживет.))))))))))

 
Renat Akhtyamov:




Чудят действительно со свопами...

Похоже делают как удобнее.

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