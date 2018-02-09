FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 566
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Киви 0.7130 limit ...
полагаю, на этот раз все
все долги нижние взяты
а индекс канадца обновил свой хай
ближайший ТР 1.2662
По графику лайта?
По графику лайта?
да:
Всем удачи, торгуйте только в профит и с гарантией сохранения капитала, это возможно, 100% !
Номер 6666
ГЭП ваша прибыль)))
а теперь 1,0268 примерно
а теперь 1,0268 примерно
Один скромный вопрос. Ждать сколько?
Уже обсуждали. Можно смело оценить один евро в 100 долларов. Все равно никто не доживет.))))))))))
Чудят действительно со свопами...
Похоже делают как удобнее.