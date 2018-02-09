FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 70

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Lesorub:

вечерняя зарплата:           


Где-то,завидую мастерам коротких пробежек-всегда в тонусе,при деле и со свежей копейкой....тьфу,центом,но увы,увы,увы.

Jedem das Seine-«Каждому по его заслугам»....в русском популярном переводе "Каждому своё" ,отлито на воротах Бухенвальда.

 

 

пошел я спать...

 
tuma_news:

Приветик ! Господа! Вы ещё спите? )

Долбаный флет затрахал !!!!!  Жду когда же она насытится покупашками (1,08 или 1,0870/80)

Спасибо!

Хочу флет еще пять лет!!!

Пожалуйста!

 
Lesorub:

Хочу флет еще пять лет!!!

Пожалуйста!

и че ? это же как раб на галерах будешь! а жить то когда ?
 
tuma_news:


вообще чувствую, что 1,0740 хорошее место солить.

И  прогноз Севера про 1,0870 не сбудется  )))

Сам эту наторговку вижу, но чувство солить прямо щас есть)))

Спасибо!

держи план:


 
Lesorub:

держи план:


Кстати,что такое план? Ренка,как-то говорил,что я ушёл из прогнозирования,типа торгую не ситуацию,в план. В смысле фору развернуть под "мне надо"?
 
Позитивное ВВП по фунту не показало какой либо энергии и,соответственно,не оставляет логических вариантов на пробой сопротивлений. Я более уверенно продаю.
 
tuma_news:

низ 1,0670 /40 наторговочка (после этого отката возможно будет снова поход на 1,0870)

Илья, посоветуй ДЦ без свопа?

Сейчас я на комиссии 5$ за 1 лот  ; (своп фри), а так вообще минимизировать хочется издержки.Сделки открыты неделями , хоть счёт своп-фри.

Спасибо.

Я в горах...

Больше не смотрю...

 
tuma_news

а что случилось, настроение рынка сменилось уже???

У меня так нет пока, ещё февраль месяц впереди и по моёй разметке в терминале пока по плану.

Во как сбербанк идёт по плану... с куклом направления рисуем:



а любимую пару я потом тебе по факту покажу...
[Удален]  
tuma_news:

Флет достал.

Крутится цена вокруг пивотов.

Хорошо, значит у нас разный период прогноза) Поэтому с моим прогнозом ,что именно с этого захода будет 1,0870,  не сходится.

1,0810 с текущих может сходить.

Спасибо.

Все может быть
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