FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 70
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вечерняя зарплата:
Где-то,завидую мастерам коротких пробежек-всегда в тонусе,при деле и со свежей копейкой....тьфу,центом,но увы,увы,увы.
Jedem das Seine-«Каждому по его заслугам»....в русском популярном переводе "Каждому своё" ,отлито на воротах Бухенвальда.
пошел я спать...
Приветик ! Господа! Вы ещё спите? )
Долбаный флет затрахал !!!!! Жду когда же она насытится покупашками (1,08 или 1,0870/80)
Спасибо!
Хочу флет еще пять лет!!!
Пожалуйста!
Хочу флет еще пять лет!!!
Пожалуйста!
вообще чувствую, что 1,0740 хорошее место солить.
И прогноз Севера про 1,0870 не сбудется )))
Сам эту наторговку вижу, но чувство солить прямо щас есть)))
Спасибо!
держи план:
держи план:
низ 1,0670 /40 наторговочка (после этого отката возможно будет снова поход на 1,0870)
Илья, посоветуй ДЦ без свопа?
Сейчас я на комиссии 5$ за 1 лот ; (своп фри), а так вообще минимизировать хочется издержки.Сделки открыты неделями , хоть счёт своп-фри.
Спасибо.
Я в горах...
Больше не смотрю...
а что случилось, настроение рынка сменилось уже???
У меня так нет пока, ещё февраль месяц впереди и по моёй разметке в терминале пока по плану.
Во как сбербанк идёт по плану... с куклом направления рисуем:
а любимую пару я потом тебе по факту покажу...
Флет достал.
Крутится цена вокруг пивотов.
Хорошо, значит у нас разный период прогноза) Поэтому с моим прогнозом ,что именно с этого захода будет 1,0870, не сходится.
1,0810 с текущих может сходить.
Спасибо.