FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 861

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Дыу.... ры онм))))

Вобще они ончень уумнкце

))))))))))))))))))
Думается,этот год должен быть под ростом евробакса. Ставкой бакс придерживают чтобы не рухнул. Но с другой стороны,как Трамп сможет вернуть производства при дорогом баксе. С третьей стороны,Трампу нужно приличное количество фантиков только на обслуживание госдолга. Логично бы паре вдарить по низам заключительно да и сменить долгосрочную тенденцию. Пора и честь знать,против макроэкономики не попрёшь.
 

Мне так кажется бакс закончил свое восхождение, теперь новая цена до уровня 1.1580 (приблизительно)

 

Сегодня ожидается коррекция EURUSD к 1.1992.

 
Vadim Zotov:

Сегодня ожидается коррекция EURUSD к 1.1992.

Почти сбылось.

 
Может создать тему " ... 2018"?
 
Vladimir Karputov:
Может создать тему " ... 2018"?

Наверное, это будет правильно.

 
Vladimir Karputov:
Может создать тему " ... 2018"?

Найдите лучше Pako...

Писал он как - то сову по рельсам, остался только ex4 файл, другого нет.

И Pako нет. А советник перестал в Новом году работать. Печалька...

 
Lesorub:

Найдите лучше Pako...

Писал он как - то сову по рельсам, остался только ex4 файл, другого нет.

И Pako нет. А советник перестал в Новом году работать. Печалька...


А Ренка не анимирует?

 
Aleksandr Yakovlev:

Мне так кажется бакс закончил свое восхождение, теперь новая цена до уровня 1.1580 (приблизительно)


Vadim Zotov:

Сегодня ожидается коррекция EURUSD к 1.1992.


Насчёт 1580 притяжение уровня в 23-й смущает.

А по поводу 1992 тормозные свечи пошли,а только в 2000 толкнулся. С другой стороны,хоть и нет акул,но на мелководье тоже бывают сюрпризы.


 
Vadens:

А Ренка не анимирует?

Молчит, личку не смотрит...

Евру продает, наверное, в тихоря.


Луня душите? До 9 января будет рост...

1...854855856857858859860861862863864865866867868...878
Новый комментарий