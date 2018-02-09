FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 861
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Дыу.... ры онм))))
Вобще они ончень уумнкце))))))))))))))))))
Мне так кажется бакс закончил свое восхождение, теперь новая цена до уровня 1.1580 (приблизительно)
Сегодня ожидается коррекция EURUSD к 1.1992.
Сегодня ожидается коррекция EURUSD к 1.1992.
Почти сбылось.
Может создать тему " ... 2018"?
Наверное, это будет правильно.
Может создать тему " ... 2018"?
Найдите лучше Pako...
Писал он как - то сову по рельсам, остался только ex4 файл, другого нет.
И Pako нет. А советник перестал в Новом году работать. Печалька...
Найдите лучше Pako...
Писал он как - то сову по рельсам, остался только ex4 файл, другого нет.
И Pako нет. А советник перестал в Новом году работать. Печалька...
А Ренка не анимирует?
Мне так кажется бакс закончил свое восхождение, теперь новая цена до уровня 1.1580 (приблизительно)
Сегодня ожидается коррекция EURUSD к 1.1992.
Насчёт 1580 притяжение уровня в 23-й смущает.
А по поводу 1992 тормозные свечи пошли,а только в 2000 толкнулся. С другой стороны,хоть и нет акул,но на мелководье тоже бывают сюрпризы.
А Ренка не анимирует?
Молчит, личку не смотрит...
Евру продает, наверное, в тихоря.
Луня душите? До 9 января будет рост...