FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 419
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Да это скорее в продажах без стопа при движении фунта вверх долги образовались
Вы себя сами то поняли, что написали???
красные и зеленые - цели, куда стоит КУКЛ
они 100% будут взяты!
https://www.forexdengi.com/threads/79971-rabota-po-paternu-relsi
а по Евре хотят еще вершинку :
индекс бакса:
https://youtu.be/Fpiw9YF5D60
Баян....
Ржу с дебилоидов, которые пытаются угадать курс вверх или ВНИЗ.
ЦЕНА БИТКОЙНА РАСТЕТ ПОСТОЯННО, ЧИСЛО МОНЕТ В БИТКОЙНЕ ВСЕГО 21 МИЛЛИОН ШТУК. ( исходный код открыт ) каждый может выпустить свою криптовалюту
Курс биткойна вырос с 2010 по 2017 - 20 тысяч РАЗ. ( с 2 центов до 2 тысяч долларов за монету )
Биткойн будет расти вечно, и ни один финансовый мудила монипулятор не сможет ОБРУШИТЬ КУРС - как это делают, с долларом, евро, юанями
ОЧНИСЬ НАРОД ВАС ГРАБЯТ! ВАМ РИСУЕТ ЦИФРЫ, ПО ЕВРО, ДОЛЛАРУ, ЮАНЯМ - А ПОТОМ ВЫ БОМЖУЕТЕ - А курс биткойна будет РАСТИ ВЕЧНО ибо всего 21 миллион монет в мире где триллионы пустых долларов даже не обеспеченных золотом.
Биткойн торгуется даже на выходных и в суботу, пока другие валюты после ограбления населения спят.
Евро)
1,1230 вроде прогнозится.
Но по характеру движения- даже намёков для разворота нет.
Ржу с дебилоидов, которые пытаются угадать курс вверх или ВНИЗ.
ЦЕНА БИТКОЙНА РАСТЕТ ПОСТОЯННО, ЧИСЛО МОНЕТ В БИТКОЙНЕ ВСЕГО 21 МИЛЛИОН ШТУК. ( исходный код открыт ) каждый может выпустить свою криптовалюту
Курс биткойна вырос с 2010 по 2017 - 20 тысяч РАЗ. ( с 2 центов до 2 тысяч долларов за монету )
Биткойн будет расти вечно, и ни один финансовый мудила монипулятор не сможет ОБРУШИТЬ КУРС - как это делают, с долларом, евро, юанями
ОЧНИСЬ НАРОД ВАС ГРАБЯТ! ВАМ РИСУЕТ ЦИФРЫ, ПО ЕВРО, ДОЛЛАРУ, ЮАНЯМ - А ПОТОМ ВЫ БОМЖУЕТЕ - А курс биткойна будет РАСТИ ВЕЧНО ибо всего 21 миллион монет в мире где триллионы пустых долларов даже не обеспеченных золотом.
Биткойн торгуется даже на выходных и в суботу, пока другие валюты после ограбления населения спят.
Ты на себя вообще смотрел?)))
Не только кол-во биткойнов ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть, её все меньше на планете а цена падает, парадокс!.
Биткойн это ещё тот развод, его нельзя ни пощупать ни скушать... Виртуальная радость, для извращённых умов)))
Ты на себя вообще смотрел?)))
Не только кол-во биткойнов ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть, её все меньше на планете а цена падает, парадокс!.
Биткойн это ещё тот развод, его нельзя ни пощупать ни скушать... Виртуальная радость, для извращённых умов)))
Когда биток прикроют ,он останется с виртуальной своей реальностью ,пусть потом расскажет ,как он его на хлебушек мазать будет :)
Когда биток прикроют ,он останется с виртуальной своей реальностью ,пусть потом расскажет ,как он его на хлебушек мазать будет :)
Дебсонович, биток это технология которая свободно копируеться, и уже создано 900 криптовалют
Пока вы играете в угадайку, можно делать 30% В ДЕНЬ ЛЕГКО
>Когда биток прикроют
Ага как торренты? ну ну
>Виртуальная радость, для извращённых
Ну вообщето все обменивается на товары реального мира. вопрос в том что тебе брокеры угадайку крутят, а курс биткойна будет расти ВЕЧНО и об этом БУДУТ ГОВОРИТЬ ВСЕ
>ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть,
Стоимость любого сырья при продвинутых технологиях будет нулевой, так как будет мгновенно возобновлятся из отходов