FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 419

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Vadim Baklanov:
Да это скорее в продажах без стопа при движении фунта вверх долги образовались

Вы себя сами то поняли, что написали???  

красные и зеленые - цели, куда стоит КУКЛ

они 100% будут взяты!




https://www.forexdengi.com/threads/79971-rabota-po-paternu-relsi

 

а по Евре хотят еще вершинку :



индекс бакса:


 
https://youtu.be/Fpiw9YF5D60
Forex broker - СМОТРЕТЬ С СУБТИТРАМИ!
Forex broker - СМОТРЕТЬ С СУБТИТРАМИ!
  • 2015.03.31
  • www.youtube.com
Откровенный рассказ сотрудника "кухни" о том, как там всё устроено.
 
ВСЕ ПОВЫЛЕТАЛИ ??????? ТИШЬ И БЛАГОДАТЬ НА ФОРУМЕ)
 
achtopridumat:
https://youtu.be/Fpiw9YF5D60

Баян....
[Удален]  

Ржу с дебилоидов, которые пытаются угадать курс вверх или ВНИЗ. 

ЦЕНА БИТКОЙНА РАСТЕТ ПОСТОЯННО, ЧИСЛО МОНЕТ В БИТКОЙНЕ ВСЕГО 21 МИЛЛИОН ШТУК. ( исходный код открыт ) каждый может выпустить свою криптовалюту 

Курс биткойна вырос с 2010 по 2017 - 20 тысяч РАЗ. ( с 2 центов до 2 тысяч долларов за монету ) 

Биткойн будет расти вечно, и ни один финансовый мудила монипулятор не сможет ОБРУШИТЬ КУРС - как это делают, с долларом, евро, юанями
ОЧНИСЬ НАРОД ВАС ГРАБЯТ!  ВАМ РИСУЕТ ЦИФРЫ, ПО ЕВРО, ДОЛЛАРУ, ЮАНЯМ - А ПОТОМ ВЫ БОМЖУЕТЕ - А курс биткойна будет РАСТИ ВЕЧНО ибо всего 21 миллион монет в мире где триллионы пустых долларов даже не обеспеченных золотом. 
Биткойн торгуется даже на выходных и в суботу, пока другие валюты после ограбления населения спят. 

 

Евро)

1,1230 вроде прогнозится.

Но по характеру движения- даже намёков для разворота нет.


 
VBCVBCV:

Ржу с дебилоидов, которые пытаются угадать курс вверх или ВНИЗ. 

ЦЕНА БИТКОЙНА РАСТЕТ ПОСТОЯННО, ЧИСЛО МОНЕТ В БИТКОЙНЕ ВСЕГО 21 МИЛЛИОН ШТУК. ( исходный код открыт ) каждый может выпустить свою криптовалюту 

Курс биткойна вырос с 2010 по 2017 - 20 тысяч РАЗ. ( с 2 центов до 2 тысяч долларов за монету ) 

Биткойн будет расти вечно, и ни один финансовый мудила монипулятор не сможет ОБРУШИТЬ КУРС - как это делают, с долларом, евро, юанями
ОЧНИСЬ НАРОД ВАС ГРАБЯТ!  ВАМ РИСУЕТ ЦИФРЫ, ПО ЕВРО, ДОЛЛАРУ, ЮАНЯМ - А ПОТОМ ВЫ БОМЖУЕТЕ - А курс биткойна будет РАСТИ ВЕЧНО ибо всего 21 миллион монет в мире где триллионы пустых долларов даже не обеспеченных золотом. 
Биткойн торгуется даже на выходных и в суботу, пока другие валюты после ограбления населения спят. 

Ты на себя вообще смотрел?)))

Не только кол-во биткойнов ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть, её все меньше на планете а цена падает, парадокс!.

Биткойн это ещё тот развод, его нельзя ни пощупать ни скушать... Виртуальная радость, для извращённых умов)))

 
Dmitry Chepik:

Ты на себя вообще смотрел?)))

Не только кол-во биткойнов ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть, её все меньше на планете а цена падает, парадокс!.

Биткойн это ещё тот развод, его нельзя ни пощупать ни скушать... Виртуальная радость, для извращённых умов)))


Когда биток прикроют ,он останется с виртуальной своей реальностью ,пусть потом расскажет ,как он его на хлебушек мазать будет :)  
[Удален]  
Server Muradasilov:

Когда биток прикроют ,он останется с виртуальной своей реальностью ,пусть потом расскажет ,как он его на хлебушек мазать будет :)  


Дебсонович, биток это технология которая свободно копируеться, и уже создано 900 криптовалют

Пока вы играете в угадайку, можно делать 30% В ДЕНЬ ЛЕГКО 


>Когда биток прикроют
Ага как торренты? ну ну 


>Виртуальная радость, для извращённых
Ну вообщето все обменивается на товары реального мира. вопрос в том что тебе брокеры угадайку крутят, а курс биткойна будет расти ВЕЧНО и об этом БУДУТ ГОВОРИТЬ ВСЕ 


>ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть,
Стоимость любого сырья при продвинутых технологиях будет нулевой, так как будет мгновенно возобновлятся из отходов 

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